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"Перемога" з 6 колесами: учасник "Мастершефу" щодня дивує українців саморобним авто (фото, відео)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Дмитро Давиденко щодня дивує витвором мистецтва Новина оновлена 10 травня 2024, 15:17
Дмитро Давиденко щодня дивує витвором мистецтва. Фото Колаж Телеграфу

Авто всередині просто як спорткар

В Україні помітили незвичайне патріотичне авто. Відповідні фото кореспондент "Телеграфу" надіслав з Дніпра.

На представлених фото — саморобне авто на основі ГАЗ-20 "Побєда". Його власник переробив авто на шестиколісне, і перейменував на "Перемогу". Саме такий надпис присутній замість номерних знаків автомобіля.

Цікаво, що їздить на цьому авто Дмитро Давиденко — цьогорічний учасник "Мастершеф" 13 сезону. Після того, як він покинув проєкт, Давиденка мобілізували. Зараз він є військовим та виконує завдання з захисту Батьківщини.

Що відомо про це авто

Подробиць Дмитро Давиденко про своє авто наразі не розповідає. Проте відомо, що на ньому він пересувається всією країною — унікальний витвір автомобільного мистецтва помічали у Києві, Харкові та інших містах України. З цього авто військовий записує відео, які публікує у своєму Інстаграмі та інших соціальних мережах.

Як видно на фото та відео, автомобіль повністю перероблено — у ньому встановлено аж 6 коліс, вікна тоновані, а салон — як у спорткара. Усередині бачимо дорогі сидіння, спортивне кермо, мультимедіа систему з великим екраном.

За номерними знаками, згідно з Базою номерів авто, числиться ГАЗ 20 1954 року випуску. Остання проведена операція щодо цієї машини відбулась у 2013 році. Зареєстрований транспортний засіб у місті Дніпро.

Раніше "Телеграф" писав, що у сараї знайшли 35-річний Seat Ibiza з двигуном від Porsche. Його створив відомий дизайнер.

Теги:
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