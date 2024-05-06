Рус

В Україні знизились ціни на 3 види пального: кому з водіїв пощастило

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ціни на пальне скорегували після вихідних
Ціни на пальне скорегували після вихідних. Фото freepik.com

Хороша новина, але не для всіх

Ціни на пальне в Україні залишаються нестабільними. Якщо протягом минулих 2 тижнів на стелах АЗС ми спостерігали лише зростання, то у поливаний понеділок для українських водіїв хороші новини — ціни на деякі види пального дещо знизились.

За даними сайту Мінфін, станом на 6 травня поточного року, ціни на деякі види пального зазнали певного зниження. І це, безумовно, важлива новина для тих, хто має автотранспортний засіб і залежить від пального для своїх повсякденних потреб.

Скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні

Зокрема, середні ціни на бензин А-95 преміум, дизельне пальне та газ автомобільний дещо зменшилися. Звичайно, незначні зміни у цінах можуть не вплинути на суттєві фінансові витрати, але це вигідно для тих, хто використовує автотранспорт для роботи.

Бензин А-95 преміум продається в середньому за 59,11 грн за літр. Якщо обрати бензин А-95, ціна становить 55,70 грн за літр, а за бензин А-92 треба віддати 51,84 грн за літр. Для водіїв, які користуються дизельним пальним, наразі ціни в середньому складають 53,87 грн за літр. І, нарешті, для прихильників автогазу, його вартість становить близько 27,43 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні 6 травня

Раніше "Телеграф" писав, що деякі шини можуть зекономити навіть до 20% пального. Вони мають менший опір коченню.

Теги:
#Бензин #Транспорт #АЗС #Авто #Дизель #Новини авто #Авто новини #Автогаз