В Україні знизились ціни на 3 види пального: кому з водіїв пощастило

Хороша новина, але не для всіх

Ціни на пальне в Україні залишаються нестабільними. Якщо протягом минулих 2 тижнів на стелах АЗС ми спостерігали лише зростання, то у поливаний понеділок для українських водіїв хороші новини — ціни на деякі види пального дещо знизились.

За даними сайту Мінфін, станом на 6 травня поточного року, ціни на деякі види пального зазнали певного зниження. І це, безумовно, важлива новина для тих, хто має автотранспортний засіб і залежить від пального для своїх повсякденних потреб.

Скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні

Зокрема, середні ціни на бензин А-95 преміум, дизельне пальне та газ автомобільний дещо зменшилися. Звичайно, незначні зміни у цінах можуть не вплинути на суттєві фінансові витрати, але це вигідно для тих, хто використовує автотранспорт для роботи.

Бензин А-95 преміум продається в середньому за 59,11 грн за літр. Якщо обрати бензин А-95, ціна становить 55,70 грн за літр, а за бензин А-92 треба віддати 51,84 грн за літр. Для водіїв, які користуються дизельним пальним, наразі ціни в середньому складають 53,87 грн за літр. І, нарешті, для прихильників автогазу, його вартість становить близько 27,43 грн за літр.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі шини можуть зекономити навіть до 20% пального. Вони мають менший опір коченню.