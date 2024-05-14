Статусні авто за ціною до 10 тисяч доларів: автоблогер назвав топ-5 моделей

Ці машини подарують вам відчуття елітності

Усі хочуть купити недороге авто, яке буде виглядати не те щоб преміально, а хоча би статусно. На щастя, є такі моделі, за кермом авто ви завжди будете відчувати себе на всі 100, і при цьому не витративши всі гроші світу.

Про такі топ-5 авто розповідає автоблогер darauto. Зокрема, йдеться про Chrysler 300C, Mercedes-Benz W212, Jaguar XF, Lexus GS та Infiniti G37.

Chrysler 300C

Це авто, як стверджує автор ролика, зазвичай асоціювали зі статусним та елітним автомобілем, хоча це буденне авто в США. У нас же цю модель завжди вважали статусною, та купити її можна за ціною близько 10 тисяч доларів.

Mercedes-Benz W212

Mercedes-Benz E-Class в 212-му кузові можна купити в Україні за 10 тисяч доларів. Про преміальність та відмінну якість цього авто говорити не потрібно, адже машина заслужила свою бездоганну репутацію уже давно, і з року в рік її підтверджує.

Jaguar XF

Цей спортивний автомобіль люкс-класу в Україні продається за ціною від 7 тисяч доларів. Звісно, за цю ціну машина потребуватиме ремонту і вкладень, а за ціну близько 10 тисяч доларів можна купити екземпляр у більш-менш пристойному стані.

Lexus GS

Цей японський люксовий автомобіль розташувався на 2 сходинці не просто так. Попри те, що за 10 тисяч доларів ви зможете купити автомобіль близько 2008-2009 року, якщо модель помити та відполірувати, вона буде виглядати статусно та дорого.

Infiniti G37

На першій сходинці рейтингу розташувався Infiniti G37, спортивний автомобіль, який вироблявся до 2016 року. Це авто елітного бренду продається в Україні за 10 тисяч доларів через те, що з ним часто виникають проблеми, які необхідно вирішувати на автосервісі. Вони не серйозні і не потребують великих грошей, та все ж це авто є частим гостем на СТО.

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