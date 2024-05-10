Ломаются и дорогие в обслуживании: топ-7 авто, которые оставят вас без штанов
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Расходы на обслуживание этих авто просто разорят вас
Приобретение нового транспортного средства – это прекрасно. Однако кроме цены самой машины, нужно еще учитывать стоимость обслуживания и ремонта авто. Ведь кому нужен такой автомобиль, на ТО и ремонтные работы которого потратишь всю зарплату? А такие есть, и это довольно популярные модели.
В перечень издания wawanesа включили авто с высокой средней стоимостью техобслуживания в течение 10 лет и вероятностью того, что ТС потребует ценного ремонта, стоимостью более 500 долларов США, за этот период времени.
RAM 2500-5500
10-летняя стоимость обслуживания: $25 134 — $25 844
Вероятность потребности капитального ремонта: 79%
Полноразмерные тяжелые пикапы Ram – настоящие рабочие лошадки для буксировки и перевозки. Но у них самые высокие затраты на техническое обслуживание из всех транспортных средств.
Ford F-250 — F550 Super Duty
10-летняя стоимость: $14 841 — $15 479
Вероятность потребности капитального ремонта: 44%
Пикап Ford серии F250 – F550 также является одним из самых дорогих в обслуживании. Средняя стоимость 10-летнего обслуживания автомобиля составляет около 15000 долларов США.
Chevrolet Silverado 2500HD-3500HD
10-летняя стоимость: $14 644 — $14 686
Вероятность потребности капитального ремонта: 43%
Мощные возможности буксировки и транспортировки в сочетании с просторным и удобным салоном способствуют популярности Chevy Silverado. Но у авто часто возникают незначительные проблемы с программным обеспечением информационно-развлекательной системы. Кроме того, машина дорога в обслуживании.
GMC Sierra 2500HD-3500HD
10-летняя стоимость: $13 095
Вероятность потребности капитального ремонта: 38%
GMC Sierra 2500HD-3500HD – это серия грузовых пикапов от компании General Motors. Они известны своей высокой грузоподъемностью и мощными двигателями, предназначенными для тяжелых работ. Но затраты на обслуживание здесь велики, поскольку двигатель, трансмиссия и подвеска этих транспортных средств ежедневно выдерживают большие нагрузки.
Jeep Gladiator
10-летняя стоимость: $11 803
Вероятность потребности капитального ремонта: 36%
Этот легендарный джип может похвастаться не только отличными внедорожными возможностями, но и удобством и комфортом. Расходы на обслуживание на 10 лет составляют около 12 тысяч долларов. Капитальный ремонт требуется в 36% случаев.
Ford Transit Cargo
10-летняя стоимость: $11 701
Вероятность потребности капитального ремонта: 35%
Ford Transit Cargo – это коммерческий фургон от компании Ford, предназначенный для перевозки грузов. Он известен своей большой грузоподъемностью, разнообразием конфигураций и возможностью приспособления для различных бизнес-потребностей. Транзит Карго обладает надежной конструкцией и эффективными двигателями, однако испытывает проблемы с коробкой передач, которая часто выходит из строя.
Chrysler Pacifica
10-летняя стоимость: $10 620
Вероятность потребности капитального ремонта: 32%
Chrysler Pacifica – это минивэн от Chrysler, который известен своим комфортом, простором и высоким уровнем технологий. Он предлагает разумные системы безопасности, удобство пассажиров и семейную дружность. Pacifica также доступна в гибридной версии, что делает его экономически эффективным использованием топлива. Но у авто распространены несколько серьезных проблем. Расходы на плановое техническое обслуживание и случайные сбои электроники являются нормой.
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