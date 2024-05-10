Ломаются и дорогие в обслуживании: топ-7 авто, которые оставят вас без штанов

Расходы на обслуживание этих авто просто разорят вас

Приобретение нового транспортного средства – это прекрасно. Однако кроме цены самой машины, нужно еще учитывать стоимость обслуживания и ремонта авто. Ведь кому нужен такой автомобиль, на ТО и ремонтные работы которого потратишь всю зарплату? А такие есть, и это довольно популярные модели.

В перечень издания wawanesа включили авто с высокой средней стоимостью техобслуживания в течение 10 лет и вероятностью того, что ТС потребует ценного ремонта, стоимостью более 500 долларов США, за этот период времени.

RAM 2500-5500

10-летняя стоимость обслуживания: $25 134 — $25 844

Вероятность потребности капитального ремонта: 79%

Полноразмерные тяжелые пикапы Ram – настоящие рабочие лошадки для буксировки и перевозки. Но у них самые высокие затраты на техническое обслуживание из всех транспортных средств.

Ford F-250 — F550 Super Duty

10-летняя стоимость: $14 841 — $15 479

Вероятность потребности капитального ремонта: 44%

Пикап Ford серии F250 – F550 также является одним из самых дорогих в обслуживании. Средняя стоимость 10-летнего обслуживания автомобиля составляет около 15000 долларов США.

Chevrolet Silverado 2500HD-3500HD

10-летняя стоимость: $14 644 — $14 686

Вероятность потребности капитального ремонта: 43%

Мощные возможности буксировки и транспортировки в сочетании с просторным и удобным салоном способствуют популярности Chevy Silverado. Но у авто часто возникают незначительные проблемы с программным обеспечением информационно-развлекательной системы. Кроме того, машина дорога в обслуживании.

GMC Sierra 2500HD-3500HD

10-летняя стоимость: $13 095

Вероятность потребности капитального ремонта: 38%

GMC Sierra 2500HD-3500HD – это серия грузовых пикапов от компании General Motors. Они известны своей высокой грузоподъемностью и мощными двигателями, предназначенными для тяжелых работ. Но затраты на обслуживание здесь велики, поскольку двигатель, трансмиссия и подвеска этих транспортных средств ежедневно выдерживают большие нагрузки.

Jeep Gladiator

10-летняя стоимость: $11 803

Вероятность потребности капитального ремонта: 36%

Этот легендарный джип может похвастаться не только отличными внедорожными возможностями, но и удобством и комфортом. Расходы на обслуживание на 10 лет составляют около 12 тысяч долларов. Капитальный ремонт требуется в 36% случаев.

Ford Transit Cargo

10-летняя стоимость: $11 701

Вероятность потребности капитального ремонта: 35%

Ford Transit Cargo – это коммерческий фургон от компании Ford, предназначенный для перевозки грузов. Он известен своей большой грузоподъемностью, разнообразием конфигураций и возможностью приспособления для различных бизнес-потребностей. Транзит Карго обладает надежной конструкцией и эффективными двигателями, однако испытывает проблемы с коробкой передач, которая часто выходит из строя.

Chrysler Pacifica

10-летняя стоимость: $10 620

Вероятность потребности капитального ремонта: 32%

Chrysler Pacifica – это минивэн от Chrysler, который известен своим комфортом, простором и высоким уровнем технологий. Он предлагает разумные системы безопасности, удобство пассажиров и семейную дружность. Pacifica также доступна в гибридной версии, что делает его экономически эффективным использованием топлива. Но у авто распространены несколько серьезных проблем. Расходы на плановое техническое обслуживание и случайные сбои электроники являются нормой.

Ранее "Телеграф" также писал о топ авто с двигателями, которые считаются самыми надежными. Автоэксперты определили трех лидеров по надежности среди двигателей, которые получили самые высокие оценки от водителей и испытаны временем.