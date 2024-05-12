Справна і не гнила машина за 3000 доларів: топ-5 моделей, які продають в Україні

Якщо ваш бюджет обмежений, варто звернути увагу на подібні авто

Ви думали, що за ціну до 3000 доларів не можна купити справного авто у віці до 20 років, то от і ні! На авторинку продаються доволі таки непогані (тобто не гнилі та справні) машини.

"Телеграф" вирішив розповісти, що можна придбати, якщо бюджет обмежений трьома тисячами доларів. Відповідні пропозиції розміщено на сайті з продажу авто Autoria.

Chevrolet Aveo 2008

Першим нашу увагу привернув Chevrolet Aveo 2008 року випуску. Автомобіль виглядає непогано, його кузов глянцевий, з одного боку є невеликі потертості. Машина має солідний пробіг — 300 тисяч кілометрів. Двигун тут 1,5-літровий, встановлене ГБО 4 покоління. Є кондиціонер. Ціна — 2500 доларів.

Smart Fortwo 2000

За 2 400 $ в Україні можна придбати невеличкий двомісний "смартік" з невеликим пробігом — 189 тисяч кілометрів. В автомобілі встановлено економний 0,6-літровий бензиновий мотор. Попри те, що власник не розповідає про машину, вона виглядає непогано, хоча по кузову видно сліди використання і ремонту. Автівка продається у Стрию (Львівська область).

Ford Fusion 2009

За ціну у 3000 доларів в Тернополі можна придбати Ford Fusion 2009 року випуску у непоганому стані. Машина має пробіг 269 тис. км, і оснащена 1,4-літровим мотором. Власник зазначає, що машина має деякі недоліки, хоча їх візуально не видно. Ймовірно, потрібен певний ремонт.

Daewoo Matiz 2013

За ціну в 2 350 $ можна купити популярний колись Daewoo Matiz другого покоління. Машина має всього 130 тисяч кілометрів пробігу — непогано як на 11-річний вік. Власник каже, що автомобіль у задовільному стані, є ГБО, склопідіймачі.

Citroen Berlingo 2007

За ціну у 2800 в Україні можна придбати Citroen Berlingo 2007 року випуску з пробігом у 332 тисячі кілометрів. Власник авто стверджує, що воно перебуває у хорошому стані. В машині була замінена ходова, турбіна та інші деталі. Є недоліки, пов’язані з електричною системою авто.

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