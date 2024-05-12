Исправная и не гнилая машина за 3000 долларов: топ-5 моделей, продающихся в Украине

Если ваш бюджет ограничен, стоит обратить внимание на подобные автомобили.

Вы думали, что за цену до 3000 долларов нельзя купить исправный автомобиль в возрасте до 20 лет, то вот и нет! На авторынке продаются довольно-таки неплохие (то есть не гнилые и исправные) машины.

"Телеграф" решил рассказать, что можно приобрести, если бюджет ограничен тремя тысячами долларов. Соответствующие предложения размещены на сайте по продаже авто Autoria.

Chevrolet Aveo 2008

Первым наше внимание привлек Chevrolet Aveo 2008 выпуска. Автомобиль выглядит неплохо, у него глянцевый кузов, с одной стороны есть небольшие потертости. Машина имеет солидный пробег – 300 тысяч километров. Двигатель здесь 1,5-литровый, установлено ГБО 4 поколения. Есть кондиционер. Цена – 2500 долларов.

Smart Fortwo 2000

За 2 400$ в Украине можно приобрести небольшой двухместный "смартик" с небольшим пробегом — 189 тысяч километров. В автомобиле установлен экономичный 0,6-литровый бензиновый мотор. Несмотря на то что владелец не рассказывает о машине, она выглядит неплохо, хотя по кузову видны следы использования и ремонта. Автомобиль продается в Стрые (Львовская область).

Ford Fusion 2009

За цену в 3000 долларов в Тернополе можно приобрести Ford Fusion 2009 года выпуска в хорошем состоянии. Машина имеет пробег 269 тыс. км и оснащена 1,4-литровым мотором. Владелец отмечает, что у машины есть некоторые недостатки, хотя их визуально не видно. Вероятно, требуется определенный ремонт.

Daewoo Matiz 2013

За цену в 2 350$ можно купить популярный когда-то Daewoo Matiz второго поколения. У машины всего 130 тысяч километров пробега — неплохо как на 11-летний возраст. Владелец говорит, что автомобиль в удовлетворительном состоянии есть ГБО, стеклоподъемники.

Citroen Berlingo 2007

За цену в 2800 году в Украине можно приобрести Citroen Berlingo 2007 года выпуска с пробегом в 332 тысячи километров. Владелец авто утверждает, что оно в хорошем состоянии. В машине была заменена ходовая, турбина и другие детали. Есть недочеты, связанные с электронной системой авто.

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