Корейський тигр в електричній шкурі: Kia апгрейдить свій перший акумуляторний кросовер

Футуристичний паркетник зазнав змін усередині та зовні

Kia оновлює свій перший електромобіль, щоб він залишався конкурентоспроможним у більш складному сегменті. Нагадаємо, що він з’явився лише 2,5 роки тому.

Оновлення отримають як стандартну модель, так і EV6 GT-Line. Тепер бездротові системи Android Auto та Apple CarPlay входять до стандартної комплектації.

Оновлення екстер’єру

Оскільки це фейсліфтінг, профіль не змінився, хоча на вибір пропонуються нові 19- та 20-дюймові легкосплавні диски. Дві версії оформлення також мають різний дизайн оновлених бамперів, але нічого особливого.

Оновлення "начинки"

Новий EV6 має інше триспицьове кермо і оновлену рамку подвійних екранів. Kia встановлює систему автентифікації за відбитками пальців, 12-дюймовий проєкційний дисплей і цифрове дзеркало заднього виду.

EV6 отримає бічні подушки безпеки другого ряду та товстіші середні стійки для додаткової жорсткості кузова. Крім того, електродвигуни стали тихішими, а комфорт їзди підвищився за рахунок налаштування амортизаторів. Крім того, довкола заднього двигуна є додатковий звукоізоляційний матеріал. Оновлення бездротової мережі тепер виходять за рамки навігаційної системи, а бездротові системи Android Auto і Apple CarPlay входять до стандартної комплектації.

Також нова версія буде оснащена більшою батареєю ємністю 84 кВтг, яка може заряджатися від 10 до 80 відсотків за 18 хвилин за потужності 350 кВт. Тепер задньопривідний EV6 Long Range зможе проїхати на одному заряді майже на 20 км. Новий EV6 надійде у продаж на внутрішньому ринку наступного місяця, на зовнішні вийде дещо пізніше.

Раніше "Телеграф" писав, що Volvo продала рекордну кількість електрокарів. Найпопулярнішою моделлю у квітні став повністю електричний компактний SUV EX30.