Бум на електрокари в Україні не стихає: названо найпопулярніші вживані та нові "зелені" авто

Значно більше віддається перевага машинам із пробігом

Український ринок електромобілів продовжує істотно розширюватися. Так, протягом березня 2024 попит у цьому сегменті зріс у 2,3 раза.

Про це повідомляє "Укравтопром". Зазначається, що протягом минулого місяця український автопарк поповнили 4,4 тисячі "зелених" машин.

Зокрема, частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала 20%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4337 екземплярів (нових – 900, уживаних – 3437). У кількости 83 екземплярів було придбано й комерційних електромобілів, із яких новими були лише п'ять.

Топ-5 нових та вживаних електромобілів в Україні

Щодо лідерів за цим сегментом, то тут перелік нових "зелених" авто очолює Volkswagen ID.4. Його було придбано в кількості 207 одиниць. На другому місці йде "китаєць" — BYD Song Plus (112). Третя сходинка належить Honda eNS1 — 79. Четверта позиція в активі Honda M-NV — 70. Замикає п'ятірку лідерів "нульових" електромобілів Nissan Ariya (68).

Щодо "зелених" авто з пробігом, то тут пальма першості належить Nissan Leaf. Її купили у кількості 546 екземплярів. Далі йдуть: Tesla Model 3 (456), Tesla Model Y (349), Volkswagen e-Golf (246) та Tesla Model S (192).

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