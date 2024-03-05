Дешевий французький електрокар розкупили як гарячі пиріжки: скільки він коштує

Цей електромобіль може стати одним з найдешевших в Європі

Новий компактний електрокар від французького виробника Renault побив усі очікування щодо рівня майбутнього продажу. Навіть найсміливіші.

Річ у тім, що у чек-листі майбутнього Renault 5 BEV є уже 50 тисяч передзамовлення. Саме стільки разів замовили електрокар всього за кілька днів після дебюту на Женевському автосалоні. Про це пише Electrek.

Це і не дивно — електрокар коштуватиме всього від 25 тисяч євро. Це на кілька тисяч дешевше, ніж його найближчі конкуренти. Цей електрокар на ринку Франції є першим повністю новим компактним електрокаром після виходу Zoe у 2024 році. Він уже застарів і Renault перестав його виготовляти.

У списку очікування 50 тисяч людей, як розповів Фабріс Камболіве, генеральний директор бренду. Замовлення відкриють у травні, а перші покупці отримають свої електрокари щонайменше в жовтні.

Електрокар Renault 5 BEV: технічні характеристики

Нагадуємо, що електромобіль матиме 3 версії електродвигунів — на 70, 90 та 110 кВт. Максимальний запас ходу складає 400 км. Також цей електрокар може тягнути причіп масою до 500 кг, що є чудовою характеристикою для машини з електричною силовою установкою. Модель випустять у кількох класичних кольорах кузова, а також Pop Yellow і Pop Green.

Раніше "Телеграф" писав, що найпопулярніший пікап року модифікували. До Tesla Cybertruck причепили величезні гусениці.