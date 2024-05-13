Фахівці порівняли 3 найпопулярніших електрокари сучасності: Tesla програла за всіма характеристиками

Абсолютним лідером виявився електрокар Xiaomi SU7

На світових ринках є кілька найпопулярніших електрокарів. Це Xiaomi SU7, BYD Seal, Tesla Model 3 та інші. І між прихильниками цих моделей закономірно завжди точаться дискусії, який ж електромобіль кращий?

Фахівці спробували відповісти на це запитання і визначили, який автомобіль на електротязі має кращі технічні характеристики. Про це пише Carandbike.

Xiaomi SU7, BYD Seal, Tesla Model 3: у якого електрокара кращі характеристики

Почнемо з розмірів. Найкомпактнішим з цього тріо є Tesla Model 3, хоча BYD Seal є найвужчим. Найбільшим і найдовшим є Xiaomi SU7. Також у нього найбільша колісна база — 3000 мм.

Розміри електрокарів Xiaomi SU7, BYD Seal, Tesla Model 3

Що стосується дизайну, то тут все дуже схоже. Автомобілі мають плавні лінії та профілі.

Тепер перейдімо до акумуляторів. Найширший вибір варіантів пропонує Xiaomi SU7 — від 73,6 кВт·год до 101 кВт·год. Xiaomi також є найпотужнішим серед усіх трьох електрокарів із сукупною потужністю 495 кВт та 838 Нм крутного моменту. Машина може розганятись з нуля до сотні за 2,78 секунди. За цими характеристиками Tesla займає друге місце, адже її Model 3 має потужність 461 кВт і 741 Нм крутного моменту. Вона розганяється з 0 до 100 км/год за 3,04 секунди.

Найменш потужним седаном у цій трійці є BYD, який розвиває комбіновану потужність 390 кВт та 640 Нм. До сотні він дотягує лише за 3,8 секунди.

Якщо брати до уваги запасу ходу, то тут лідирує Xiaomi SU7. Його топова версія пропонує 830 км на одному заряді, BYD — до 650 км, а Tesla пропонує найменший запас ходу — 628 км.

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