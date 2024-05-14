Корейский тигр в электрической шкуре: Kia апгрейдит свой первый аккумуляторный кроссовер

Футуристичный паркетник претерпел изменения внутри и снаружи

Kia обновляет свой первый электромобиль, чтобы он оставался конкурентоспособным во все более сложном сегменте. Напомним, что он появился всего лишь 2,5 года назад.

Обновления получат как стандартная модель, так и EV6 GT-Line. Теперь беспроводные системы Android Auto и Apple CarPlay входят в стандартную комплектацию.

Обновления экстерьера

Поскольку это фейслифтинг, профиль не изменился, хотя на выбор предлагаются новые 19- и 20-дюймовые легкосплавные диски. Две версии отделки также имеют различный дизайн обновленных бамперов, но ничего особенного.

Обновления "начинки"

Новый EV6 имеет другое трехспицевое рулевое колесо и обновленную рамку двойных экранов. Kia устанавливает систему аутентификации по отпечаткам пальцев, 12-дюймовый проекционный дисплей и цифровое зеркало заднего вида.

EV6 получит боковые подушки безопасности второго ряда и более толстые средние стойки для дополнительной жесткости кузова. Кроме того, электродвигатели стали тише, а комфорт езды повысился за счет настройки амортизаторов. Кроме того, вокруг заднего двигателя имеется дополнительный звукоизоляционный материал. Обновления по беспроводной сети теперь выходят за рамки навигационной системы, а беспроводные системы Android Auto и Apple CarPlay входят в стандартную комплектацию.

Также новая версия будет оснащена более крупной батареей емкостью 84 кВтч, которая может заряжаться от 10 до 80 процентов за 18 минут при мощности 350 кВт. Теперь заднеприводный EV6 Long Range сможет проехать на одном заряде почти на 20 км больше. Новый EV6 поступит в продажу на внутреннем рынке в следующем месяце, на внешние выйдет несколько позже.

Ранее "Телеграф" писал, что Volvo продала рекордное количество электрокаров. Самой популярной моделью в апреле стал полностью электрический компактный SUV EX30.