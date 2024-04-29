Яка 30-секундна звичка вбиває машину на "автоматі": про це не знають навіть досвідчені водії

Керування авто з АКПП має безліч нюансів

Більшість водіїв, які перейшли з механіки на автомат, думають, що основною відмінністю між цими типами коробок передач є те, що не треба їх перемикати. І, звісно, користуватись педаллю зчеплення. Та насправді користування коробкою передач має декілька особливих нюансів, про які не знають і не задумуються багато водіїв.

Зокрема, чи знаємо ми про те, що навіть невелика звичка, яка вважається безпечною, може мати негативні наслідки для наших автомобілів? Сьогодні ми розглянемо одну з таких.

Особливості користування коробкою передач "автомат": що потрібно знати

У заторах багато водіїв звикли залишати коробку передач у положенні "драйв" та тримати педаль гальм натиснутою. Проте ця проста дія може призвести до серйозних проблем з коробкою передач.

Чому так роблять? Водії хочуть вберегти себе від зайвих маневрів на кшталт перемикання коробки передач, або просто не знають, що це дуже їй шкодить. Проте навіть якщо ви не робите ніяких активних рухів, ваша коробка передач все одно активно працює. Це призводить до надмірного нагрівання та зносу деяких деталей.

Щоб уникнути непотрібних проблем з коробкою передач слід уникати положення коробки передач на "драйві" під час тривалого очікування в заторах. Потрібно перемкнути її у нейтральний режим, щоб зменшити тиск на систему трансмісії та уникнути зайвого зносу. Це може зберегти вашу машину від непотрібних проблем і заощадить вам гроші на ремонті в майбутньому.

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