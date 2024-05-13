Незаконно штрафують майже всіх: один з "найулюбленіших" штрафів поліції можна оскаржити

Коли вас можуть оштрафувати за відсутність аптечки

Поліцейські часто нерідко вдаються до маніпуляцій, зупиняючи авто для перевірки. Отже, водіям в Україні варто знати не лише свої обов'язки, а й права та деякі аспекти Кодексу про адміністративні правопорушення.

Правила дорожнього руху в Україні зобов'язують водіїв мати укомплектовану аптечку в машині. Поліція часто перевіряє її наявність, і якщо аптечки немає, виписує штраф. Однак, така практика не завжди є законною.

Чи можуть штрафувати за відсутність аптечки

Згідно з пунктом 31.4.7 "е" ПДР, кожен автомобіль повинен бути оснащений медичною аптечкою. Проте у Кодексі України про адміністративні правопорушення прямо не вказано на відповідальність за відсутність аптечки в автівці. Поліцейські зазвичай штрафують водіїв, як за експлуатацію транспорту з технічними несправностями. А це мінус 340 грн із вашої кишені, й такі штрафи несправедливі.

Відсутність аптечки у водія не можна вважати технічною несправністю, оскільки існує чіткий перелік таких проблем. Проте, водія можна притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто як за "інші порушення ПДР", але покарання передбачає лише попередження.

Водночас згідно з частиною 2 статті 121 цього ж Кодексу, водії автотранспортних засобів, які здійснюють пасажироперевезення, можуть бути оштрафовані на 680 гривень за відсутність аптечки. Отже, якщо ви, наприклад, використовуєте авто як таксі, наявність аптечки є обов'язковою.

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