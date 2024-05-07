Наноплівка не допоможе: в Україні почали штрафувати за приховування номерів від камер автофіксації

Такі способи незаконні, хоч і дієві

Українці часто користуються різними лайфхаками, які зроблять так, щоб номерні знаки не могли зафіксувати камери автоматичної фіксації. Зокрема, купують у Китаї спеціальні рамки, що кріпляться зверху номерного знака, і унеможливлюють його прочитання з певного ракурсу. Або клеять спеціальну наноплівку, яка діє вдень та вночі і робить увесь номерний знак білим. Без фотоапарата помітити нанесення такої плівки неможливо, хоча вдень вона і не дає 100% захисту від камер.

Способи доволі дієві і дозволяють уникнути штрафу, наприклад, за перевищення швидкості чи проїзд на червоний сигнал світлофора. І, звісно, незаконний. Якщо ваш номерний знак не можна прочитати з відстані 20 метрів, то це карається штрафом у розмірі 1190 грн.

В Україні почали ловити водіїв, які клеять наноплівку на авто

В Україні працівники патрульної поліції почали карати водіїв, які користуються незаконними методами приховування номерних знаків від камер автоматичної фіксації. Зокрема, нещодавно кілька порушників виявили у Тернополі. На одного з них винесли постанову за частиною 1 статті 121-3, тобто за керування авто з номерним знаком, що не відповідає вимогам. А кіберполіція регулярно виявляє таких "фахівців", які займаються створенням та продажем цих наноплівок.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні пропонують ввести штрафні бали для водіїв. Назбиравши певну кількість, позбудешся водійського посвідчення.