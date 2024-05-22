Тепер офіційно: нацгвардійцям дозволять стріляти по машинах на блокпостах у деяких випадках

У закон про нацгвардію вносять низку важливих змін

Сьогодні, 22 травня, депутати Верховної Ради України прийняла за основу законопроєкт №10311, який розширює повноваження військовослужбовців Національної гвардії. Зокрема, наділяє їх правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля.

Це рішення має на меті підвищити безпеку та ефективність роботи на контрольних пунктах пропуску, особливо в умовах воєнного стану. Але тут слід зазначити, що нацгвардійці вже мають право вдаватися до певних примусових заходів, проте для цього існують чітко визначені умови. Законопроєкт значно спрощує їх і розширює перелік спецзасобів.

Зокрема, надіти кайданки або зв'язати вас зможуть, якщо військовослужбовець вважає, що ваші дії можуть бути небезпечними для вас самих або для оточуючих, він має право вжити відповідних заходів для запобігання можливим наслідкам. Це може включати ситуації, коли ви демонструєте агресивну поведінку, намагаєтеся втекти або чините опір законним вимогам.

Авто, наприклад, можуть примусово зупиняти, якщо водій не виконав вимоги військовослужбовця, який здійснює контроль на КПП, або намагається уникнути проходження контролю. Крім того, примусова зупинка може бути застосована, якщо водій порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та інших інформаційних знаків, світлофорів або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу. Ці заходи призначені для забезпечення безпеки на дорозі та ефективного контролю за транспортним потоком, а також для забезпечення виконання законних вимог у військовій зоні або на об'єктах, охороняються Національною гвардією.

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