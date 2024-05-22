Теперь официально: нацгвардейцам разрешат стрелять по машинам на блокпостах в некоторых случаях

В закон о нацгвардии вносятся ряд важных изменений

Сегодня, 22 мая, депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу законопроект №10311, расширяющий полномочия военнослужащих Национальной гвардии. В частности, он наделяет их правом применять средства принудительной остановки автомобиля.

Это решение направлено на повышение безопасности и эффективности работы на контрольных пунктах пропуска, особенно в условиях военного положения. Но следует отметить, что нацгвардейцы уже имеют право прибегать к определенным принудительным мерам, однако для этого существуют четко определенные условия. Законопроект значительно упрощает их и расширяет список спецсредств.

В частности, надеть наручники или связать вас смогут, если военнослужащий считает, что ваши действия могут быть опасны для вас самих или для окружающих, он имеет право принять соответствующие меры для предотвращения возможных последствий. Это может включать ситуации, когда вы демонстрируете агрессивное поведение, пытаетесь сбежать или сопротивляетесь законным требованиям.

Автомобили, например, могут принудительно останавливать, если водитель не выполнил требования военнослужащего, осуществляющего контроль на КПП, или пытается избежать прохождения контроля. Кроме того, принудительная остановка применима, если водитель нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и других информационных знаков, светофоров или других световых сигналов относительно остановки транспортного средства. Эти меры предназначены для обеспечения безопасности на дороге и эффективного контроля транспортного потока, а также для обеспечения выполнения законных требований в военной зоне или на объектах, охраняемых Национальной гвардией.

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