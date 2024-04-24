Відберуть права та машину? Адвокат пояснив новий закон про мобілізацію для автомобілістів

На оновлення даних після вступу в дію закону відводять 60 днів

В Україні готуються до вступу в дію нового закону про мобілізацію, який має в собі чимало змінених та доданих норм. Серед актуальних змін — оновлення для власників та водіїв автотранспорту.

Адвокат Роман Сімутін розповів, що в першу чергу воно стосується тих, хто не оновив облікові дані чи не прийшов до ТЦК та СП за викликом чи повісткою. Юрист підкреслив, що забирати права не будуть, а обмежать право на керування до виконання вимоги ТЦК.

Накладатиме таке обмеження суд. Голова ТЦК повинен звернутися до поліції з проханням затримати військовозобов'язаного та доставити його. Якщо поліція не може цього зробити, керівник у п'ятиденний термін надсилає вимогу про виконання військовозобов'язаним обов'язку. За власним бажанням це можна зробити протягом 10 днів. Юрист нагадує, що вимога не є повісткою, а тому не обов'язково має бути вручена особисто. Лише якщо особа не виконує вимогу, ТЦК йде до суду. Оскаржити рішення суду не допоможе — обмеження вступає в дію моментально.Термін дії — до моменту виконання або відкликання повістки про виклик.

Суд може відмовити ТЦК, якщо вони не доведуть факт неявки особи, неможливість доставки поліцією, вручення вимоги та невиконання обов'язку, вказаного в ній.

Винятки, коли не обмежують права керування:

машину використовують люди з інвалідністю або вони утримують інших людей з інвалідністю I, II групи

якщо людина заробляє основний дохід, керуючи авто.

Якщо на вас наклали обмеження права керування авто, то при зупинці поліцією забирають права та складають протокол за статтею, що має під собою покарання у вигляді позбавлення права керування від 3 до 6 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміни для військовозобов'язаних за кордоном. До вступу в дію нового закону про мобілізацію їм обмежили консульські послуги.