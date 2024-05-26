Не надякується: топ-10 подарунків для справжнього автомобіліста

Підійде для будь -якого свята

Важко уявити справжнього автомобіліста без відповідних аксесуарів та гаджетів, які роблять його подорожі комфортнішими та приємнішими. А День народження чи інші свята — приємний привід порадувати знайомого автомобіліста.

Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для вашого автомобіліста, то ось десять ідей, які точно не залишать його байдужим. З переліку кожен точно може знайти щось для душі.

Топ-10 подарунків для водія

Детектор радарів. Це пристрій, який допоможе уникнути неприємних штрафів та зберегти спокій під час поїздок.

Автомобільний холодильник. Ідеальний пристрій для зберігання напоїв та закусок під час довгих подорожей.

Автомобільна камера заднього виду. Зробить паркування легшим та допоможе уникнути неприємних ситуацій на дорозі.

Автомобільна підставка для телефона потрібна кожному водієві. Також може знадобитись набір кабелів з різними роз’ємами для прикурювача.

Мультитул — корисний інструмент, який допоможе не лише при дрібних несправностях авто, але й у різних непередбачуваних ситуаціях. Це хороший подарунок не тільки для водія, але й для пересічної людини.

Автомобільний органайзер для багажника. Ця річ забезпечить зручне зберігання і організацію різних предметів у багажнику авто.

Автомобільний пилосос. Можна обрати потужну модель для ретельного чищення, або компактну, яка працює від прикурювача.

Курси екстремального водіння — класний подарунок, особливо для водіїв-початківців. Вони дозволять бути впевненим на дорозі навіть без великого досвіду.

Автомобільна кавоварка. Якщо водій, якому ви готуєте подарунок, любить каву і їздить на великі відстані, подаруйте йому портативну кавоварку. Вона підключається до прикурювача і подарує кавову насолоду у потрібний момент.

Оригінальні диски. Якщо водій, для якого ви шукаєте щось незвичайне в якості подарунка, є поціновувачем незвичайних дисків для авто, можна обрати дуже цікаві варіанти. З ними авто людини, яку ви хочете порадувати, вигідно виділятиметься з міського потоку.

Раніше "Телеграф" писав про топ-10 цікавих імпортних авто до 2500 доларів. Це незвичайні моделі, не схожі на Волги чи Жигулі.