Когда двигатель делает дыр-дыр: почему авто сразу глохнет или вообще не заводится

Этому есть несколько причин

Кажется, что может быть хуже, чем с утра спеша на работу, сесть за руль, повернуть ключ, а авто не заводится? Ситуация знакома многим водителям.

Разберемся, какие могут быть причины этого неприятного явления и что делать, чтобы ваш автомобиль всегда был в боевой готовности. "Телеграф" собрал все самые распространенные причины.

Почему авто не заводится: самые распространенные причины

Первая и наиболее распространенная причина – аккумулятор. Если вы слышите только щелчок, когда вращаете ключ, скорее всего, проблема именно в нем. Аккумулятор может разрядиться из-за оставленных на ночь включенных фар или радио. Также следует проверить контакты – иногда они окисляются, что мешает нормальному току.

Вторая возможная причина – топливная система. Загрязненный топливный фильтр или неисправный топливный насос могут вызвать проблемы с подачей топлива в двигатель. Если двигатель заводится, но быстро глохнет, проблема может состоять именно в этом. Не забывайте о качестве топлива – некачественное топливо может стать причиной многочисленных проблем.

Третья причина может скрываться в системе зажигания. Свечи зажигания, катушки или провода – все это может повлиять на работу двигателя. Свечи изнашиваются со временем и требуют регулярной замены, иначе они не смогут дать искру, необходимую для запуска двигателя.

Четвертая причина – стартер. Если он не работает должным образом, автомобиль просто не заведется. В случае если при повороте ключа не происходит ничего, возможно, стартер требует ремонта или замены.

Пятая причина – система электроники. Современные автомобили нашпигованы электроникой, которая может давать сбои. Сломанный датчик или неисправность электронного блока управления могут вызвать проблемы с запуском.

И не забываем о возможных проблемах с компрессией. Если двигатель не создает достаточного давления для возгорания топлива, он не запустится. Это может быть связано с изношенными цилиндрами или поршневыми кольцами.

Если ваше авто заводится, но затем глохнет, это может быть признаком проблем с датчиком положения коленвала или камеры сгорания. Они отслеживают положение валов и коленвала, и если эти данные неверны, двигатель может работать нестабильно.

Поэтому только регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика может спасти вас от многих проблем на дороге. Следите, следите за своим автомобилем, чтобы он не подвел вас в самый ответственный момент.

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