Авто за 8 тисяч доларів, які можна придбати на автобазарі в Луцьку: топ пропозицій

На автобазар у Луцьк привозять сотні автомобілів

Хороший автомобіль зараз знайти дуже важко. Особливо якщо ваш бюджет обмежений вісьмома тисячами доларів.

І якщо онлайн автобазар ви уже перерили, а потрібної пропозиції не знайшли, зверніть увагу на авторинки. Найбільший на західній Україні, а, можливо, і в усій Україні (з точки зору асортименту), — Луцький автобазар. Подивімось, які цікаві екземпляри можна зустріти тут за 5 тисяч доларів. Відеоогляд кращих пропозицій опублікував RomanHarchenko на своєму каналі у Youtube.

Volkswagen Golf

За 7600 можна придбати Volkswagen Golf 6 покоління 2010 року. Двигун — 2,0-літровий дизельний. Автомобіль має кондиціонер, підігрів сидінь, 5-ступеневу механіку і загалом хорошу комплектацію.

Mazda 6

Mazda 6 в універсалі продається за 7900 доларів. Автомобіль має перламутрово-білий кузов, 2-літровий бензиновий двигун. Пробіг — 167 тисяч доларів. Рік випуску — 2011.

Renault Scénic

За 6400 можна купити Renault Scénic 2009 року з дизельним двигуном об’ємом у 1,5 літра. Цікаво, що авто вже на українській реєстрації, тож можна добре зекономити на розмитненні. Салон авто вражає — оригінальне шкіряне мультикермо, безключовий доступ, круїз-контроль, монітор тощо.

Volvo V50

Один з найбільш недооцінених авто. Цей універсал можна придбати за ціну 8250 доларів. Машина 2010 року випуску має 1,6-літровий дизельний двигун та 164 км рідного пробігу.

Renault Scénic

Renault Scénic з бензиновим 1,6-літровим мотором. Він надійний та безпроблемний, а ще — на нього легко ставиться ГБО. Автомобіль 2010 року випуску продається за 7100 доларів. Попри свій вік, він має малий пробіг — близько 140 тисяч кілометрів.

Volkswagen Touran

За 6950 доларів також можна придбати Volkswagen Touran 2007 року випуску. Об’єм двигуна — 1,4. Пробіг авто — 255 тисяч кілометрів. Цікаво, що машина на коробці автомат.

Раніше "Телеграф" також розповідав, які авто продаються на автобазарі у Києві до 10 тисяч доларів. Тут можна зустріти навіть Infiniti.