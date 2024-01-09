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Німецька інженерія в дії: названо двигун Volkswagen з ресурсом до 1 млн км

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Двигун Volkswagen
Двигун Volkswagen. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей двигун пройшов перевірку часом

Багато сучасних водіїв обирають саме дизельні авто — вони надійні, не споживають багато палива і мають дуже великий термін експлуатації. Проте серед усього переліку двигунів світового автопрому є ті, які заслужили увагу своєю винятковою якістю.

Серед цього переліку є мотор Volkswagen 2.0 TDI. Його виготовили у 2003 році. Розповідаємо, чим він особливий і на які моделі встановлюється.

Технічні характеристики двигуна Volkswagen 2.0 TDI

Volkswagen 2.0 TDI називають найкращим двигуном цього німецького виробника. Turbocharged Direct Injection — чотирициліндровий, він має об’єм у 2 літри — середній показник для багатьох дизельних двигунів.

Наявність турбонаддуву дозволяє підвищити продуктивність двигуна, забезпечуючи більше потужності і кращий крутний момент при низьких обертах.

Система прямого впорскування палива дозволяє ефективніше використовувати паливо, забезпечуючи кращу економію пального та менше викидів.

В різних моделях Volkswagen можна зустріти різні версії 2.0 TDI з різними рівнями потужності. Цей двигун може бути представлений у різних модифікаціях, які можуть відрізнятися за налаштуванням для різних автомобільних моделей та ринків.

Які авто оснащені цим двигуном

Двигун 2.0 TDI встановлюється в різні моделі Volkswagen, такі як Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Tiguan, і інші. Якраз ці моделі вважаються найякіснішими серед всього асортименту німецького виробника.

Як раніше писав "Телеграф", є двигуни, які не вибагливі до якості моторного мастила. Звісно, лише за умови якісного технічного обслуговування.

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