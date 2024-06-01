Щоб не заглохнути і не роздовбати підвіску: як правильно проїжджати "лежачі поліцейські" на механіці та автоматі

Дотримання цих простих правил допоможе уникнути неприємностей на дорозі та продовжити термін служби автомобіля

"Лежачі поліцейські" – це дорожні підвищення, призначені для зменшення швидкості автомобілів у певних зонах. Вони є поширеним елементом міської інфраструктури і покликані підвищити безпеку пішоходів.

Проте вони можуть стати викликом для водіїв, особливо якщо неправильно подолати їх. Це нерідко призводить до пошкодження автомобіля. Тому варто розуміти, як правильно проїжджати "лежачі поліцейські" на автомобілях з механічною та автоматичною коробками передач, а також логічні вимоги до усіх водіїв.

Загальні поради для всіх типів автомобілів

Незалежно від типу коробки передач, під'їжджаючи до "лежачого поліцейського", необхідно знизити швидкість до 15-20 км/год. Це допоможе уникнути пошкоджень підвіски та шин.

Рівномірний рух – ваш гарант безпеки. Після зниження швидкості рухайтесь плавно, без різких гальмувань або прискорень. Переконайтеся, що всі колеса автомобіля одночасно проїжджають через "лежачого поліцейського". Це знижує ризик перекосу автомобіля і мінімізує навантаження на підвіску.

Проїзд "лежачих поліцейських" на механічній коробці передач

При під'їзді до "лежачого поліцейського" знизьте передачу до першої або другої. Це дозволить краще контролювати швидкість автомобіля та уникнути ривків. Використовуйте гальмування двигуном для плавного зниження швидкості. Відпустіть педаль газу заздалегідь і дозволяйте автомобілю сповільнитися на передачі. Далі плавно подолайте перешкоду. Під'їжджаючи до "поліцейського", ніжно відпустіть педаль зчеплення, зберігаючи мінімальну швидкість. Це забезпечить рівномірний рух через "лежачого поліцейського".

Проїзд "лежачих поліцейських" на автоматичній коробці передач

Під'їжджаючи до "лежачого поліцейського", зменште швидкість за допомогою плавного натискання на педаль гальма. Автоматична коробка передач сама адаптує передачу до зниженої швидкості. Після зниження швидкості підтримуйте її постійне значення (не гальмуйте і не газуйте більше), щоб плавно проїхати перешкоду.

На автоматі важливо уникати різких прискорень або гальмувань під час проїзду через "лежачого поліцейського". Це знижує навантаження на трансмісію та підвіску.

Проїзд "лежачих поліцейських" вимагає обережності та уваги від водія, незалежно від типу коробки передач. Зниження швидкості, плавне керування та дотримання правил руху допоможуть зберегти ваш автомобіль у належному стані та забезпечити комфортний проїзд через ці перешкоди.

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