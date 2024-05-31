Як вибратися з машини, що тоне: 5 кроків, які врятують життя

Опинитися в машині, що тоне, – це одна з найбільш жахливих і небезпечних ситуацій, з якою можна зіткнутися

Автомобільні аварії з падінням машини у воду стаються не так часто, але такі ситуації можуть бути смертельно небезпечними. Розуміння того, як правильно діяти за таких обставин, може врятувати життя вам та вашим пасажирам.

Потрібно розуміти покроковий план дій, який допоможе вам вибратися з автомобіля, що тоне. В екстремальних ситуаціях кожна секунда має вагу золота, і чітке знання послідовності дій може врятувати життя.

1. Зберігайте спокій та оцініть ситуацію

Перше, що потрібно зробити у надзвичайній ситуації, – це намагатися зберігати спокій. Паніка може затуманити розум і утруднити прийняття правильних рішень. Швидко оцініть ситуацію: глибину води, ступінь пошкодження машини та кількість пасажирів. Паніка та витрата дорогоцінного кисню й енергії зменшують шанси на порятунок.

2. Дійте швидко

Час має вирішальне значення. Автомобіль може залишатися на плаву від декількох секунд до декількох хвилин, залежно від ступеня пошкодження та типу авто. Починайте діяти негайно. Перші 30-120 секунд – найважливіший час для порятунку, оскільки автомобіль ще знаходиться на поверхні води. Якщо ви збережете спокій, цього часу вистачить, щоб вибратися з машини навіть з пасажирами.

3. Відкрийте вікна

Спробуйте відкрити вікна, доки електрична система автомобіля ще працює. Найчастіше електричні вікна можуть працювати кілька хвилин навіть після занурення у воду. Коли машина повністю зануриться, відчинити вікна буде вже неможливо. Якщо вікна не відкриваються, скористайтесь важким предметом, щоб розбити скло (наприклад, підголів'ям крісла). Спеціальні молотки для аварійного виходу, які можна зберігати в бардачку, ідеально підходять для цієї мети.

4. Розбийте бічне скло

Не витрачайте час на лобове скло – воно покрите спеціальною захисною плівкою. Розбити бічне скло складніше, ніж здається, оскільки воно виготовлене із міцного загартованого скла. Вдарте по кутку, так його легше буде розбити. Найкраще мати в машині аварійний молоток, яким можна розбити шибки та розрізати ремені безпеки, якщо їх заклинило. Коли ви розіб’єте скло, в машину хлине потік води. Залишайтеся спокійними та використовуйте момент, щоб вибратися назовні.

5. Випливайте на поверхню

Коли виберетеся з автомобіля, постарайтеся плисти до поверхні якнайшвидше. Якщо ви не впевнені у напрямку, стежте за бульбашками повітря – вони прямуватимуть вгору.

Якщо в машині є пасажири, постарайтеся заспокоїти їх і поясніть план дій. Це допоможе їм почуватися впевненіше.

Для дітей:

Допоможіть їм відстебнути ремені безпеки.

Старші діти можуть вибратися через заднє вікно.

Якщо дитина зовсім маленька, візьміть її на руки та вибирайтеся разом через бічне вікно зі свого боку.

Виживання в ситуації, коли автомобіль тоне, залежить від швидкості та правильності ваших дій. Знання послідовності кроків та підготовка до можливої надзвичайної ситуації можуть виявитися вирішальними.

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