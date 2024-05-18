Що обрати замість Michelin та Bridgestone: дешевші варіанти шин від дочірніх фірм

Це допоможе суттєво зекономити майже без втрати якості

Коли на ринку шин з'являються легендарні виробники, які своїм ім'ям вже завоювали довіру мільйонів водіїв, вони, звісно, вкладають гроші в рекламу та маркетинг. Це все відбивається на кінцевій вартості продукту, яка стає співвідносною до сегменту, до якої цей продукт належить. І тоді у багатьох водіїв постає питання, чи можна щось знайти подібне, але за привабливішою ціною?

Такі відомі виробники як Michelin та Bridgestone, безумовно, славляться своєю надійністю та якістю, але іноді їх висока ціна може відштовхнути потенційного покупця. Тут на допомогу приходять їхні "дешевші варіанти". Це продукти від дочірніх компаній, які, хоч і не мають такого відомого імені, але пропонують також якісну продукцію за нижчу ціну.

Альтернативи відомим брендам

Замість Michelin можна розглянути альтернативу від BFGoodrich або Uniroyal. Ці бренди, які належать Michelin, пропонують шини, які, можливо, не мають такого іміджу, але зберігають високі стандарти якості, які характерні для батьківської компанії.

А от замість Bridgestone можна звернути увагу на шини від Firestone. Цей бренд також належить Bridgestone. Він відомий своєю надійністю та довговічністю, але зазвичай пропонується за більш привабливою ціною. Ці шини тихі, довговічні, мають стійкість до стирання і відмінно себе показують навіть на мокрій дорозі.

Отже, якщо ви шукаєте варіант відомого виробника шин, але з більш доступною ціною, зверніть увагу на їхні дочірні бренди. Вони можуть стати гідними альтернативами.

Раніше "Телеграф" писав про шини Run Flat, які допоможуть зекономити на запасці. Вони підходять, коли ви пробили колесо, і необхідно доїхати до СТО.