Літні канікули для шин: як праивльно зберігати зимову гуму до наступного сезону

Влітку гума шин зазнає значних навантажень. Окрім високих температур, на неї також впливає ультрафіолетове випромінювання

Літня спека може завдати шкоди вашим автомобільним шинам, якщо їх неправильно зберігати. Висока температура та пряме сонячне проміння можуть прискорити старіння гуми, призвести до її розтріскування та втрати еластичності.

Саме тому питання правильного зберігання шин у гаражі під час спекотного сезону є надзвичайно важливим для кожного автовласника. Дотримуючись простих правил, ви зможете захистити свої шини від негативного впливу високих температур, подовжити термін їх експлуатації та забезпечити безпеку на дорозі.Ось кілька порад, як зберегти шини в ідеальному стані протягом спекотного літнього сезону.

Зберігайте шини в прохолодному та сухому місці

Ідеальною температурою для зберігання шин є значення від 10°C до 20°C. Якщо у вашому гаражі влітку стає занадто жарко, подбайте про належну вентиляцію або встановіть кондиціонер. Уникайте зберігання шин поблизу джерел тепла, таких як обігрівачі або труби опалення.

Захистіть шини від прямого сонячного світла

Ультрафіолетове випромінювання може пошкодити гуму та прискорити її старіння. Зберігайте шини в затемненому місці або накривайте їх світлонепроникним матеріалом, наприклад брезентом або спеціальним чохлом для шин.

Зберігайте шини окремо від хімічних речовин

Бензин, масла, розчинники та інші хімічні речовини можуть негативно вплинути на гуму шин. Тримайте їх якомога далі від таких речовин і зберігайте в окремому приміщенні або на достатній відстані.

Зберігайте шини в вертикальному положенні

Зберігання шин у вертикальному положенні допоможе зберегти їхню форму та запобігти деформації. Якщо ви зберігаєте їх горизонтально, періодично змінюйте їхнє положення, щоб уникнути утворення пласких ділянок. Якщо шини зберігаються горизонтально, треба періодично змінювати їх положення

Використовуйте спеціальні стелажі або підставки

Для зручного та безпечного зберігання шин використовуйте спеціальні стелажі або підставки. Це допоможе зберегти їхню форму та захистити від пошкоджень.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти свої шини в ідеальному стані протягом спекотного літнього сезону. Пам'ятайте, що правильне зберігання шин є важливим для забезпечення безпеки та ефективності вашого автомобіля.

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