Лити чи не лити: для яких авто підходить бензин А-100 і чи краще вони їздитимуть

Цей вид бензину підходить лише для окремих двигунів

На сучасному ринку пального автомобільна індустрія пропонує широкий вибір видів бензину, серед яких особливе місце займає пальне класу преміум — А-100. Цей вид зустрічається на деяких заправках в Україні з 2022 року і позиціонується як якісніше. Він має свої властивості та переваги, але варто зрозуміти, чи він відповідає потребам вашого авто.

Перш за все, слід враховувати рекомендації виробників автомобілів. Багато виробників чітко вказують, який клас бензину найбільш підходить для їхніх транспортних засобів. Зазвичай це можна знайти в інструкції з експлуатації. Якщо виробник рекомендує використання А-100, то можна вважати, що він безпечний для вашого автомобіля.

Це просто маркетинговий хід?

Деякі водії вважають, що використання класу преміального бензину, такого як А-100, може покращити продуктивність та тривалість життя двигуна. Але це не завжди так. Двигуни сучасних автомобілів розроблені з урахуванням широкого спектра пального, тому використання преміального бензину може бути забаганками водіїв, які мають зайві гроші.

Виробники таких видів бензину зазвичай стверджують, що вони пропонують продукт з покращеними властивостями, які можуть позитивно вплинути на роботу двигуна або забезпечити кращу експлуатацію автомобіля.

У боротьбі за споживачів і конкурентоспроможність на ринку компанії можуть створювати різні версії бензину з різними додатковими присадками або покращеними характеристиками. Та насправді кілька пунктів в октановому числі пального не впливають на те, як буде працювати двигун та їздити машина. Численні тести на різних моделях авто підтвердили цю теорію. А у Volvo взагалі заявили, що для їхніх моторів таке пальне не потрібне, вистачить і 98-го. Виняток — високофорсовані двигуни з прямим впорскуванням пального (зазвичай вони встановлюються на спорткари).

Раніше "Телеграф" писав про псевдолайфхаки з економії бензину. Насправді вони не працюють.