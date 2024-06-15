Не поступайте так: почему полный бак в жару – это очень плохая идея

Заправка до краев летом может быть опасной

Путешествия на большие расстояния летом часто побуждают водителей заправлять бак своих автомобилей под завязку. Однако эту практику никак нельзя назвать целесообразной.

Напротив, залив топлива до максимального уровня в теплое время года может повлечь за собой ряд негативных последствий. Телеграф рассказывает, почему.

Что может произойти с автомобилем, если заливать полный бак бензина

Во-первых, из-за высоких температур бензин или дизельное топливо начинают расширяться и увеличиваться в объеме. Если бак заполнен до краев, это приводит к повышению внутреннего давления в топливной системе. В результате избыток горючего может вылиться через вентиляционный клапан.

Куда же попадает разлитое горючее? Чаще всего оно оседает на горячих деталях двигателя или выхлопной системы. Это создает риск возгорания пара, что в результате может привести к серьезным повреждениям или даже возгоранию автомобиля.

Помимо очевидных опасностей, переполненный топливный бак негативно влияет и на работу двигателя. Избыток бензина или дизтоплива может попасть в систему впрыска и нарушить настройку подачи топлива, что приведет к нестабильной работе двигателя.

Поэтому эксперты советуют заправлять автомобиль на 80-90% от общей вместимости бака. Это обеспечит достаточный запас хода и одновременно обезопасит от рисков, связанных с расширением топлива из-за высоких температур.

Конечно, не стоит игнорировать состояние самого топливного бака. Если он сильно изношен или поврежден, лучше заменить его новым. Ведь трещины и отверстия способны привести к утечке топлива вне зависимости от уровня его заполнения.

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