Удар по гаманцях чи європейські стандарти? В Україні зросте вартість автоцивілки, але є нюанс

Ці зміни покликані наблизити українське законодавство до європейського

Українське законодавство у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів потребує нагальної модернізації. Воно застаріло, адже чинний закон був прийнятий ще два десятиліття тому.

Він не відповідає сучасним реаліям. Тож народні депутати взялися за його осучаснення. А тепер відповідний закон №8300 підписав Президент України Володимир Зеленський.

Що передбачає закон №8300

Законопроєкт раніше пройшов погодження з низкою міністерств і відомств, а потім — правки та голосування у Верховній Раді. Тепер же українських автомобілістів чекають кардинальні зміни в царині автоцивілки.

Ключова мета реформи — спростити й пришвидшити процес отримання компенсацій постраждалим в ДТП. Відтепер їм не доведеться звертатися до численних інстанцій — вирішенням питання займатимуться безпосередньо страхові компанії. При цьому поліси позбавлять франшизи, що зробить систему прозорішою для пересічних громадян.

Однак є і певні ризики. Зокрема, вартість страховок може зрости через запровадження принципу вільного ціноутворення. Проте водночас збільшаться максимальні виплати — до рівня європейських стандартів. На додаток, при розрахунку компенсації не братиметься до уваги знос авто.

Загалом, очікується, що новий закон посилить захист прав учасників ДТП. Якщо раніше на виплати можна було чекати роками, то тепер цей процес максимально спроститься і займе лише декілька місяців.

Раніше "Телеграф" писав, що "Зелена карта", тобто міжнародний страховий поліс, знову подорожчала. Водіям, які хочуть виїхати за кордон на авто, треба буде платити більше.