Удар по кошелькам или европейские стандарты? В Украине вырастет стоимость автогражданки, но есть нюанс
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Эти изменения призваны приблизить украинское законодательство к европейскому
Украинское законодательство в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств нуждается в неотложной модернизации. Оно устарело, ведь действующий закон был принят еще два десятилетия назад.
Он не отвечает современным реалиям. Так что народные депутаты взялись за его осовременивание. А теперь соответствующий закон №8300 подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Что предусматривает закон №8300
Законопроект ранее прошел согласование с рядом министерств и ведомств, а затем правки и голосования в Верховной Раде. Теперь же украинских автомобилистов ждут кардинальные изменения в области автогражданки.
Ключевая цель реформы – упростить и ускорить процесс получения компенсаций пострадавшим в ДТП. Теперь им не придется обращаться в многочисленные инстанции — решением вопроса будут заниматься непосредственно страховые компании. При этом полисы лишат франшизы, что сделает систему более прозрачной для рядовых граждан.
Однако есть и некоторые риски. В частности, стоимость страховок может вырасти из-за введения принципа свободного ценообразования. Однако в то же время увеличатся максимальные выплаты — до уровня европейских стандартов. Вдобавок, при расчете компенсации не будет учитываться износ авто.
В общем, ожидается, что новый закон ужесточит защиту прав участников ДТП. Если раньше выплаты можно было ждать годами, то теперь этот процесс максимально упростится и займет всего несколько месяцев.
Ранее "Телеграф" писал, что "Зеленая карта", то есть международный страховой полис, снова подорожала. Водителям, желающим выехать за границу на авто, нужно будет платить больше.