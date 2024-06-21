Почему коробка DSG стала хитом: преимущества трансмиссии с двойным сцеплением

Эта инновационная система с двумя сцеплениями обеспечивает молниеносные и плавные переключения передач

На первый взгляд, DSG может показаться обычной коробкой передач с двумя сцеплениями. Однако ее секрет кроется в уникальном взаимодействии компонентов, которые работают в совершенной гармонии, словно хорошо отрепетированный танец.

Коробка передач DSG (Direct Shift Gearbox) стала настоящим прорывом в мире автомобильных трансмиссий. Эта инновационная система, разработанная инженерами Volkswagen, совершила революцию в плавности и скорости переключения передач.

Как работает коробка DSG

Простыми словами – это роботизированная механическая коробка с двойным сцеплением. Представьте себе два набора шестерен, каждый из которых управляется своим собственным валом. Один вал отвечает за нечетные передачи, а другой – за четные. Эти валы связаны с двумя отдельными сцеплениями, которые, в свою очередь, соединены с двигателем.

Когда вы начинаете движение, мехатроник (электронный блок управления) включает первую передачу, замыкая первое сцепление. В это же время вторая передача уже готова к работе на втором валу, но второе сцепление пока разомкнуто, поэтому вал вращается "вхолостую".

При переходе на вторую передачу происходит настоящее волшебство. Мехатроник размыкает первое сцепление и замыкает второе, плавно переключая передачи без разрыва потока мощности. Это происходит так быстро, что водитель даже не замечает смены передач. Но на этом чудеса не заканчиваются. Пока вторая передача работает, третья уже готовится к включению на "нечетном" валу. Таким образом, в DSG всегда две передачи находятся в зацеплении, обеспечивая бесступенчатую смену передач с впечатляющей скоростью и плавностью.

Существует несколько основных типов коробок передач DSG, выпускаемых концерном Volkswagen Group. Вот чем они различаются.

DSG-6 / DQ250

Это первая версия DSG, появившаяся в 2003 году. Она имеет 6 передач и двойное сцепление с масляным охлаждением ("мокрая" коробка). Максимальный крутящий момент — до 350 Нм.

DSG-7 / DQ200

Семиступенчатая "сухая" коробка передач без масляного охлаждения сцепления. Выдерживает крутящий момент до 250 Нм. Применялась на небольших автомобилях концерна VAG с 2008 года.

DSG-6 / DQ250-G

Модернизированная версия DQ250 с увеличенным крутящим моментом до 400 Нм. Получила усиленные компоненты и улучшенное программное обеспечение.

DSG-7 / DQ500

Новое поколение "мокрых" семиступенчатых коробок с двумя сцеплениями, способных выдерживать крутящий момент до 600 Нм. Устанавливалась на мощные модели Audi, Volkswagen и Porsche с 2008 года.

Эта революционная трансмиссия не только улучшила динамику вождения, но и повысила топливную эффективность и снизила выбросы вредных веществ. DSG стала настоящим хитом среди автолюбителей, ценящих спортивную езду и комфорт одновременно.

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