Новий Dacia Bigster: популярний серед українців бренд випускає великий і доступний сімейний SUV

Dacia готується випустити свій перший середньорозмірний позашляховик

Румунський бренд Dacia готується випустити свій перший середньорозмірний позашляховик під назвою Bigster. Цей автомобіль стане більшим за популярний Duster і зможе конкурувати з такими моделями, як Ford Kuga, Nissan Qashqai та Skoda Karoq, але за значно нижчою ціною.

Прототип Dacia Bigster вже помічений на дорожніх випробуваннях, хоча офіційна прем'єра ще не відбулася. Попри важкий камуфляж, можна розгледіти деякі деталі дизайну.

Як виглядатиме авто і яке матиме характеристики

Очікується, що серійна версія буде схожою на концепт-кар Bigster 2021 року з його квадратними формами та світлодіодними ліхтарями у формі літери "Y". Довжина Bigster становитиме близько 4,6 метра, що робить його одним з найбільших автомобілів Dacia.

Інтер'єр Bigster, імовірно, отримає 10,1-дюймовий сенсорний екран, 7-дюймову цифрову панель приладів та систему "YouClip" для кріплення різних аксесуарів у салоні. Не виключено, що буде доступна і семимісна версія.

Під капотом, швидше за все, будуть бензинові двигуни з м'яким гібридом потужністю 130 к.с. та повногібридна система потужністю 140 к.с. Також можливі варіанти з двигуном на зрідженому газі та більш потужним 158-сильним м'яким гібридом. Дизель не пропонується, що може розчарувати деяких покупців, оскільки дизельні двигуни часто цінуються за їхню тягову потужність.

Ціна

Ціни на Dacia Bigster стартуватимуть від 20 000 євро та можуть зрости до більш ніж 30 000 євро залежно від комплектації та двигуна. Це позиціонує Bigster як найбільшу та найдорожчу модель у лінійці Dacia, але при цьому її ціна залишається конкурентоспроможною порівняно з іншими великими позашляховиками. Попри великі розміри, він все ще буде значно дешевшим, ніж конкуренти.

Світова прем'єра Dacia Bigster запланована наприкінці 2024 року, а надходження в продаж — у 2025 році. Завдяки доступній ціні та великим розмірам цей позашляховик може стати популярним вибором для сімей, які шукають просторий та бюджетний автомобіль.

Раніше "телеграф" писав, що Dacia оновила три бюджетні моделі. Продаж цих автомобілів на ринках Європи стартувала у квітні.