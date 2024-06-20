Торгова війна з ЄС: Китай закликає ввести вищі податки на європейські авто

Китайські автовиробники закликали уряд Китаю ввести імпортне мито

Торгова напруженість між Китаєм та Європейським Союзом загострюється через потенційні мита на китайські електромобілі. Пекін розглядає можливість запровадження вищих імпортних тарифів на автомобілі з ЄС у відповідь на ймовірні обмеження Брюсселя.

Китайські автомобільні компанії закликали уряд Китаю ввести імпортне мито до 25% на автомобілі з Європейського Союзу у відповідь на потенційні тарифи, які ЄС може накласти на китайські електромобілі. Про це повідомляє BBC.

З чим пов'язане рішення

Пропоновані заходи передусім спрямовані на автомобілі з ЄС з великими бензиновими двигунами. Минулого тижня ЄС оголосив попереднє рішення запровадити мита до 38% на китайських виробників електромобілів з 4 липня.

Представники китайської автомобільної галузі закликали уряд Китаю вжити рішучих контрзаходів проти ЄС у межах правил Світової організації торгівлі, запровадивши вищі тимчасові мита на імпорт великих бензинових автомобілів з Європи. Минулого тижня Європейська комісія оголосила попередній висновок, що китайські виробники електромобілів зіткнуться з митами, якщо переговори з китайською владою не дадуть задовільного результату.

Компанії, які співпрацювали з розслідуванням, розпочатим у жовтні, матимуть середнє мито 21%, тоді як ті, хто не співпрацював, можуть зіткнутися з митом 38,1%. Ці додаткові збори додаватимуться до наявного 10% мита на всі електромобілі, вироблені в Китаї.

Такий крок ЄС робить після того, як США підвищили своє мито на китайські електромобілі з 25% до 100% минулого місяця. Китайський уряд засудив ці рішення як протекціоністські заходи та вже розпочав відплатні дії.

Раніше "Телеграф" писав, що ЄС жорстко покарає свої автобренди, які перенесли виробництво у Китай. Це може зашкодити прибутковості та інвестиціям європейських компаній у розробку електромобілів.