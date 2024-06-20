На трасі Тернопіль-Львів мітинг: чому люди перекрили дорогу (фото, відео)

Мітингарі перекрили дорогу через дії ТЦК

На трасі Тернопіль-Львів відбувся стихійний мітинг, який тимчасово паралізував рух транспорту. Група людей залишила автобус і почала протестувати на дорозі неподалік села Струтин.

Це село у Золочівському районі на трасі Тернопіль-Львів. Деталі події дізнавалося видання "20 хвилин".

За попередніми даними, спалах народного невдоволення був спричинений діями працівників ТЦК та СП. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, військові зупинили водія автобуса для перевірки документів. Оскільки військово-облікових документів у нього не виявилось, працівники ТЦК спробували забрати водія для проходження ВЛК та уточнення даних.

Однак пасажирам не сподобалися вимоги військових. Невдоволені люди відмовилися підкоритися цим вказівкам і вийшли на проїжджу частину дороги, де й розпочався стихійний пікет. Утворився затор, адже мітингувальники заблокували рух в обох напрямках.

За словами речниці поліції Львівщини Світлани Добровольської, акція протесту тривала близько 10 хвилин. Причини та деталі конфлікту правоохоронці наразі з'ясовують. Після короткого перекриття траси рух транспорту вдалося відновити в повному обсязі.

Раніше "Телеграф" також писав, що на Закарпатті десятки жінок перекрили трасу. Вони казали, що дії ТЦК є "бандитськими".