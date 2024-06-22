Коли температура зашкалює: несподіваний лайфхак допоможе впоратися з перегріванням двигуна

Перегрів двигуна може статися влітку будь з ким

Літня спека, нескінченна стрічка асфальту і раптом тривожний сигнал на панелі приладів. Перегрів двигуна — ситуація, здатна застати зненацька навіть досвідченого водія, але паніка — поганий порадник.

У такі моменти холоднокровність та знання правильного алгоритму дій можуть врятувати не лише день, а й двигун вашого вірного залізного коня. Як правильно діяти, щоб мінімізувати ризик пошкодження двигуна?

Що робити, якщо двигун перегрівся

Насамперед, як не парадоксально, потрібно додати жару. Так, саме так! Увімкніть пічку на повну потужність — цей простий трюк допоможе відвести зайве тепло від перегрітого серця автомобіля. Встановіть максимальну температуру та обдув, вимкніть кондиціонер і відкрийте вікна.

Тепер оцініть ситуацію:

Якщо з повітроводів йде гаряче повітря , значить антифриз у системі є. В цьому випадку не глушіть двигун. Просто продовжуйте рух на низьких оборотах, а при необхідності зупиніться, але залиште двигун працюючим.

, значить антифриз у системі є. В цьому випадку не глушіть двигун. Просто продовжуйте рух на низьких оборотах, а при необхідності зупиніться, але залиште двигун працюючим. Якщо повітря холодне, це ознака відсутності або критично низького рівня антифризу. У цьому випадку негайно зупиніться та заглушіть двигун. Дочекайтеся повного остигання двигуна і долийте антифриз або дистильовану воду. Після чого вирушайте до найближчого автосервісу.

Чого не можна робити при перегріві

Ніколи не піддавайтеся спокусі відкрити кришку радіатора при гарячому двигуні — це все одно, що відкрити кришку скороварки під час готування. Результат може бути настільки ж вражаючим, як і болючим. Також забудьте про народні методи на кшталт обливання двигуна холодною водою – такий температурний шок може стати для нього останнім.

Доливати антифриз або воду на гарячий двигун також заборонено. Це може призвести до пошкодження радіатора, і тоді ви точно вже нікуди не поїдете.

Профілактика перегріву

Найкраща стратегія у боротьбі з перегрівом – це профілактика. Регулярно перевіряйте рівень охолоджувальної рідини, стежте за станом патрубків та ременів. За перших ознак несправності системи охолодження звертайтеся до фахівців.

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