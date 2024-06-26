Проходитиме по дну моря: як будують тунель, що з’єднає Скандинавію та Центральну Європу (фото, відео)

Час поїздки значно скоротиться

У 2029 році планується відкриття найдовшого у світі підводного тунелю, який з'єднає Данію та Німеччину під Балтійським морем на глибині 40 метрів. Це значно скоротить час подорожі між країнами.

17 червня датський король Фредерік X урочисто відкрив перший елемент тунелю Фемарнбельт. Ця подія стала важливою віхою через чотири роки після початку будівництва у 2020 році, якому передувало понад десятиліття планування. Про це повідомляє CNN.

Яким буде тунель з Данії до Німеччини

Поблизу Rødbyhavn у Данії завершено будівництво заводу, який виготовлятиме 89 масивних бетонних секцій для тунелю. За словами Fermern A/S, державної данської компанії, відповідальної за проєкт, це найбільший і найсучаснішій виробничий комплекс такого типу.

Тунель довжиною 18 кілометрів є одним з найамбітніших інфраструктурних проєктів Європи з бюджетом понад 7 мільярдів євро. Для порівняння, 50-кілометровий тунель під Ла-Маншем, збудований у 1993 році, коштував би сьогодні близько 13,6 мільярда доларів.

Котлован для тунелю з німецького боку

Тунель Фемарнбельт з'єднає німецький острів Фемарн і данський острів Лолланн, які наразі з’єднані поромом. Час подорожі скоротиться з 45 хвилин на поромі до 7 хвилин потягом або 10 хвилин автомобілем.

Цей проєкт стане найдовшим у світі комбінованим автомобільно-залізничним тунелем, що включатиме дві двосмугові автомагістралі та дві електрифіковані залізничні колії. Він значно скоротить час подорожі між Копенгагеном і Гамбургом та створить коротший наземний маршрут між Швецією та Центральною Європою.

Будівництво тунелю розпочалося після тривалого періоду планування та юридичних суперечок. Зараз роботи ведуться на повну силу, включаючи риття траншеї для розміщення тунельних секцій.

Проєкт матиме значний вплив на економіку регіону, створюючи робочі місця та покращуючи транспортне сполучення. Екологи також відзначають потенційні переваги для навколишнього середовища, включаючи створення нових природних зон та сприяння більш екологічному залізничному транспорту.

Раніше "Телеграф" писав також про те, у якому зараз стані довгобуд на Виноградарі у Києві. Це тунель недобудованої гілки метро.