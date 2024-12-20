Чи заборонили мобілізацію після 50 років? У Верховній Раді і ТЦК пояснили

Заборони на призов людей такого віку досі немає

Чоловіків від 50 до 60 років братимуть до війська лише в окремих випадках — таку директиву видали у Сухопутних військах. Йдеться про тих, хто має особливі військові спеціальності або може служити в тилу.

Більшість бойових частин відмовляються від людей такого віку, бо вони не годяться для штурмових завдань. Про це розповів член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський, передає 24 канал.

Нардеп пояснив — старших чоловіків можуть узяти хіба що кухарями чи ремонтниками. За словами Веніславського, у віці за 50 мало хто має достатню фізичну форму для бойових дій.

Утім, у Волинському ТЦК підкреслили — заборони на призов людей такого віку досі немає. Тих, хто має добре здоров'я та потрібну армії спеціальність, можуть мобілізувати.

За законодавством й далі вважається, що всі чоловіки від 18 до 60 років — військовозобов'язані. Рішення про призов ухвалює Генштаб — він дивиться на те, хто саме зараз потрібен армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто і за яких умов може затримати чоловіка під час мобілізації. Про це розповіли юристи компанії "INSEININ".