Грошей вистачило б на тисячі авто для ЗСУ. Київ досі не витратив третину бюджету

Київрада оприлюднила документ

Станом на 1 грудня влада Києва не витратила майже третину коштів із запланованих на видатки в бюджеті міста на 2024 рік. Сума залишку складає 35,4 мільярда гривень.

Про це повідомив активіст Сергій Пасюта з посиланням на довідку про виконання бюджету Києва. Документ опублікований на офіційному сайті Київської міської ради.

У ньому зазначається, що у 2024 році бюджетом передбачено 101,48 мільярда гривень видатків загального та спеціального фондів. Водночас станом на 1 грудня було витрачено 66,07 мільярда гривень.

Варто зазначити, що коштів, які не витратила влада столиці, вистачило б на закупівлю для Сил оборони понад 19 тисяч нових пікапів Mitsubishi L200. Ціна одного такого авто складає приблизно 1,8 мільйона гривень.

Mitsubishi L200

Або ж за ці кошти можна було б придбати понад 790 мобільних госпіталів. До прикладу, озвучена вартість одного мобільного госпіталю "Rheinmetall ZMS", які вже поставлялися в Україну, складає близько 44 мільйонів гривень.

Мобільний польовий госпіталь Rheinmetall

Нагадаємо, у Київській міській раді 12 грудня з тріском провалилась спроба ухвалити проєкт рішення щодо збереження значних історичних будівель Києва "старших" за 100 років.