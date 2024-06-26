Будет проходить по дну моря: как строят туннель, соединяющий Скандинавию и Центральную Европу (фото, видео)

Время поездки значительно сократится

В 2029 году планируется открытие самого длинного в мире подводного тоннеля, соединяющего Данию и Германию под Балтийским морем на глубине 40 метров. Это значительно сократит время поездки между странами.

17 июня датский король Фредерик X торжественно открыл первый элемент туннеля Фемарнбельта. Это событие стало важной вехой спустя четыре года после начала строительства в 2020 году, которому предшествовало более десятилетия планирование. Об этом сообщает CNN.

Каким будет тоннель из Дании в Германию.

Вблизи Rødbyhavn в Дании завершено строительство завода, который производит 89 массивных бетонных секций для тоннеля. По словам Fermern A/S, государственной датской компании, ответственной за проект, это самый большой и современный производственный комплекс такого типа.

Тоннель протяженностью 18 километров является одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов Европы с бюджетом более 7 миллиардов евро. Для сравнения, 50-километровый тоннель под Ла-Маншем, построенный в 1993 году, обошелся бы сегодня около 13,6 миллиарда долларов.

Котлован для тоннеля с германской стороны

Тоннель Фемарнбельт соединит немецкий остров Фемарн и датский остров Лолланн, соединенные в настоящее время паромом. Время путешествия сократится с 45 минут на пароме до 7 минут на поезде или 10 минут на автомобиле.

Этот проект станет самым длинным в мире комбинированным автомобильно-железнодорожным тоннелем, включающим две двухполосные автомагистрали и две электрифицированные железнодорожные пути. Он значительно сократит время поездки между Копенгагеном и Гамбургом и создаст более короткий наземный маршрут между Швецией и Центральной Европой.

Строительство тоннеля началось после продолжительного периода планирования и юридических споров. Сейчас работы ведутся в полную силу, включая рытье траншеи для размещения туннельных секций.

Проект будет оказывать значительное влияние на экономику региона, создавая рабочие места и улучшая транспортное сообщение. Экологи также отмечают потенциальные преимущества для окружающей среды, включая создание новых природных зон и содействие более экологичному железнодорожному транспорту.

Ранее "Телеграф" писал также о том, в каком сейчас состоянии долгострой на Виноградаре в Киеве. Это тоннель недостроенной ветки метро.