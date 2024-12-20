Є декілька критеріїв: як ФОПам отримати бронь від мобілізації

Потрібно мати відповідний рівень зарплати

В Україні фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть отримати бронь від мобілізації. Але за умови, якщо їхня діяльність визнана критично важливою для держави.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук в коментарі для УНІАН. Він пояснює, як працює механізм бронювання та яким критеріям потрібно відповідати.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 22 листопада, ключовими критеріями для бронювання є:

Статус критично важливого підприємства . ФОП має працювати у таких галузях, як енергетика, транспорт, медицина, оборонна промисловість тощо.

. ФОП має працювати у таких галузях, як енергетика, транспорт, медицина, оборонна промисловість тощо. Рівень зарплати. Мінімальний рівень зарплати для підприємства, яке може отримати статус критично важливого, становить 20 тисяч гривень.

Процедура отримання статусу

ФОП повинен звернутися до профільного міністерства, яке відповідає за його сферу діяльності, та надати пакет документів. Серед необхідних довідок:

опис діяльності підприємства;

дані про оборонні контракти чи співпрацю з військовими частинами;

документи, що підтверджують внесок підприємства у критичні сфери економіки.

Як приклад, Франчук навів ФОПів, які займаються ремонтом військової техніки . Якщо військова частина підтвердить таку співпрацю, підприємець може отримати бронювання через Міноборони.

"Військова частина може підтвердити, що він їй допомагає, і підприємцю потрібно буде надати зібрані документи для бронювання у Міноборони. Крім того, має бути дотримана вимога щодо того, скільки потрібно заробляти, щоб мати бронь, — тобто зарплата має перевищувати 20 тис. гривень", — зазначив юрист.

Франчук розповів, що якщо ФОП має співробітників, то, за умови отримання статусу критично важливого підприємства, зможе забронювати 50% співробітників.

Юрист пояснив, як ФОП забронювати працівника правильно:

подати список співробітників, відібраних для бронювання, у Міноборони;

надати списки на "бронь" через портал "Дія".

"Міністерство оборони має передати погоджений список на затвердження у Генштаб ЗСУ. У разі ухвалення рішення про бронювання, ФОП отримає довідку. Діяти така "бронь" може упродовж шести місяців з можливістю подальшого продовження", — зазначив Франчук.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо "Резерв+" не підтягує бронь від мобілізації. Юрист пояснив, що це поширена проблема і хвилюватися не варто.