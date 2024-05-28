Сміття, потопи, небезпека: у якому зараз стані довгобуд метро на Виноградар (фото)

Закинутий будмайданчик атакують мародери, а недобудовану станцію "Мостицька" вже залило водою

Будівельний майданчик недобудованої ділянки гілки метро на Виноградар продовжує приходити у ще більш занедбаний стан. Зокрема в районі вулиці Сергія Данченка проблемний об'єкт огороджений пошкодженим парканом поряд з житловими будинками. На землі в деяких місцях лежать кучі побутового і промислового сміття, повідомляє журналіст "Телеграфу".

Закинутий будмайданчик в районі вул.Данченка і Межової. Фото - Володимира Хлєбникова

А на закинутому будмайданчику — просто неба розкидані будматеріали, залишки іржавих труб, гори мотлоху після роботи будівельників.

Підтоплення плит, по яким ходять люди біля проблемного об`єкту

Крім того, як повідомляють місцеві, деякі ділянки поблизу недобуду на Данченка після дощів сильно підтоплює: поряд з покинутим будмайданчиком люди пересуваються по плитам через підтоплення, що створює додаткову небезпеку.

Дощова вода довго не потрапляє у каналізацію та може підтоплювати шахту метро

А вода, ймовірно, стікає не в каналізацію, а може потрапляти в шахту недобудованої гілки, розмиваючи її під землею. Місцеві скаржаться, що закинутий будмайданчик породив ще одну додаткову проблему — до житлових будинків не має зручних під'їздів. Це зокрема ускладнює приїзд, наприклад, екстрених служб до будинків. А про комфорт власників авто — і годі говорити.

Сміття, вода і незручності для місцевих поряд із замороженим будівництвом

До речі, раніше відомий столичний дигер Віталій Лушков (Super Sus), що побував у травні на місці проблемного недобуду, повідомляв, що будмайданчик майбутньої станції метро "Мостицька" вже затоплений водою і сильно засмічений.

Шахта підземки на "Мостицькій". Фото - спільнота "Метро на Виноградар" у фейсбуці

У той же час залишки будівельного обладнання та устаткування іржавіють просто неба.

Недобудовану "Мостицьку" підтопило

Також блогер після "ревізії" об'єкту розказав, що на закинутому будмайданчику зовсім немає охорони, обладнання знищується та розкрадається, а насправді роботи з консервації недобудови не були проведені.

Разом з тим, як запевнили "Телеграф" у комунальному підприємстві "Київський метрополітен", збудований правий перегінний тунель від станції "Мостицька" до ст. "Сирець" станом на травень цього року знаходиться "у задовільному технічному стані та відповідає рішенням, передбаченим проєктною документацією". А метрополітенівці постійно ведуть періодичний нагляд за шахтою (стволом) № 215 під землею.

За словами заступника директора столичної підземки Дмитра Пеклуна, поновлення робіт на об'єкті відбудеться після проведення тендеру на добудову проблемної гілки та підписання з новим підрядником договору.

Як повідомлялось, 13 травня 2024-го метрополітенівці оголосили тендер на зведення ділянки підземки в напрямку Виноградаря з добудовою двох станцій. Вартість робіт — майже 14 мільярдів гривень. При цьому кінцевий строк виконання робіт чи надання послуг в тендерній документації вказується 30 грудня 2026 р.

Нагадаємо, "Телеграф" провів розслідування про вже колишнього очільника київського метро Віктора Брагінського, який 10 років очолював метрополітен Києва та із зарплатою близько трьох тисяч доларів за цей час купив майна на сотні тисяч доларів. Крім того, виявилося, його мама-пенсіонерка купувала дорогі квартири, сестра стала власницею землю за космічними цінами, а не зовсім колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині.

При цьому вдалося встановити, що з виділених 6 мільярдів гривень біля 4 млрд грн на будівництві метро на Виноградар "Київметробуд" перерахував сумнівним фірмам, після чого ці кошти фактично "розчинилися".

Також сотні мільйонів гривень від "Київського метрополітену" переказували пов'язаній з Брагінським та його партнером компанії, виводячи таким чином кошти, що повинні були піти на ремонт метро.