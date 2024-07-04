Автогаз взлетит в цене: комитет ВР одобрил законопроект о повышении акцизов со скандальным изменением

Заправлять авто газом будет не выгодно

Повышение акцизов на горючее — неизбежный шаг по пути Украины в Европейский Союз. Это требование ЕС вызывает беспокойство среди украинцев из-за потенциального роста цен, но является необходимым условием для дальнейшей евроинтеграции страны.

В четверг, 4 июля, комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект о повышении акцизов на горючее перед вторым чтением. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №11256-2 о повышении акцизов: ключевые моменты

По информации Ярослава Железняка, комитет одобрил ко второму чтению законопроект №11256-2, предусматривающий повышение акцизов на горючее. Основные положения документа:

Возврат к первоначальной версии Правительства, предложенной к первому чтению. Повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ, но с определенными изменениями. В частности, с 2028 года ставка акциза будет составлять 250 евро вместо ранее запланированных 277 евро. Вступление в силу закона с 1 сентября 2024 года.

Важно отметить, что акциз на автогаз претерпел существенные изменения по сравнению с версией, принятой в первом чтении. Новая ставка акциза составляет 250 евро, что в 3,57 раза больше предложенных 70 евро. В первом чтении было принято повышение акциза на автогаз в размере 70 евро, а теперь эту цифру изменили на 250 евро.

Эксперты прогнозируют, что столь значительное повышение акциза приведет к резкому росту цен на автогаз. Это в свою очередь спровоцирует всеобщее повышение цен на товары и услуги, поскольку стоимость топлива является важной составляющей себестоимости многих продуктов.

Заметим, что 250 евро — это акциз, который вступит в силу 1 января 2028 года. Повышение будет происходить постепенно, и с 1 июля 2024 года (уже 1 сентября, поскольку нардепы не приняли законопроект вовремя), акциз будет составлять всего 165 евро. Это, как сообщал ранее Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, повлечет за собой рост автогаза в цене примерно на 4,5 гривны.

Согласно опубликованному графику повышения акцизов, уже в сентябре 2024 года бензин прибавит в цене 1,5 гривны, а дизель —1,85 — 2 гривны.

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