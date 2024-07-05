Автогаз "умрет", а ездить на ГБО станет не выгодно? Эксперт прокомментировал скандальное повышение акцизов на горючее

Стало известно, на сколько повысится в цене каждый вид топлива

Власти готовятся повысить акцизы на горючее. Первый шаг в этом направлении уже сделан — законопроект принят во втором чтении. Но ко второму чтению он может поступить не совсем в том виде, который был принят за основу. Дело в том, что комитет ВР внезапно одобрил к второму чтению акциз на автогаз в размере не 70 евро, как раньше, а 250.

Эта разница очень существенная и вполне логично, что она вызвала беспокойство среди украинцев. Некоторые начали даже говорить о "неизбежной смерти" рынка автогаза в Украине и о том, что водители будут массово избавляться от установок ГБО.

Чтобы разобраться в ситуации и понять, насколько обоснованы опасения, "Телеграф" обратился к эксперту в области автомобильного рынка. Аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн рассказал, что действительно с 1 сентября акцизы на горючее в Украине могут существенно возрасти. И больше всего вырастет в стоимости именно сжиженный газ. Но по этому законопроекту еще продолжаются обсуждения, и пока не известно, в каком виде нардепы примут конечный законопроект.

В Верховной Раде предлагают вернуться к начальной версии Правительства, которую предлагали еще до первого чтения, но "провалили" во время голосования. Акцизы, уверен Артем Куюн, должны были быть увеличены гораздо раньше, ведь это существенное наполнение госбюджета. Речь идет о нескольких миллиардах, которые не получил общий фонд.

Что касается повышения акцизов, то самыми большими противниками выступают аграрии, промышленники и т.д. В ход идет много манипуляций, например деньги пойдут в дорожный фонд. Но с 2022 года средства по акцизам перечисляются в общий фонд, то есть идут на оборону.

Артем Куюн считает, что рост стоимости горючего – это нормальный и закономерный процесс. Кроме того, важный нюанс: Украина полностью живет на донорскую помощь, но на войну эти деньги мы тратить не можем. Но собственные налоги на войну мы можем тратить. Поэтому повышение акцизов — это способ сместить эти налоги в другую сторону из фондов, которые мы не можем тратить на войну, в фонды, предназначенные для этого.

На сколько подорожает автогаз

Согласно графику повышения, с 1 сентября акциз на бензин составит 242.6 евро (было 213.5), на дизель – 177.6 евро (было 139.5), а на автогаз 165 евро (было 52). Согласно последним подсчетам, в результате повышения акцизов бензин подорожает на 1,5 гривны, дизель — 1,8-2 гривны. Больше всего подорожает автогаз — на 5 с половиной гривен, подсчитал Артем Куюн.

И на автогазе все равно будет выгодно ездить. Сегодня литр автогаза стоит 26 гривен, а вырастет в стоимости около 30.50. Это не критично и не сильно отразится на кошельках украинцев. Сейчас разница между автогазом и бензином – "космическая" – около 30 гривен. Ездить на автогазе просто станет менее выгодно, чем раньше. Но это все равно будет экономно. Соотношение между автогазом и бензином составит 52% (после повышения акцизов), и это "экстравыгодно", говорит Артем Куюн.

Эксперт не понимает столь массового недовольства аграриев и других предпринимателей. Да, немного подорожают продукты, но это абсолютно закономерно во время войны. Государству пора в конце концов начинать зарабатывать на автогазе. Украинцы вынуждены будут платить больше, но это можно считать донатом в армию, отметил эксперт. Ведь деньги по акцизам пойдут на укрепление обороноспособности страны. И это действительно нужно было сделать гораздо раньше.

Ранее Телеграф также писал, насколько подорожают сигареты. Ведь в январе 2025 года акциз вырастет на 23%.