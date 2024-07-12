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"Мертві душі" на дорогах: у Дніпрі п’яниця їздив містом із правами померлого родича

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Використання підроблених або недійсних документів також карається законом Новина оновлена 12 липня 2024, 15:29
Використання підроблених або недійсних документів також карається законом. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік керував автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння

Курйози на дорогах трапляються з водіями, пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху доволі часто і не тільки в Україні, а й за кордоном. Ці випадки стають джерелом розваг та обговорень у соціальних мережах та медіа.

Але у Дніпрі сталася подія, гідна сюжету комедійного серіалу. Як повідомила місцева поліція, патрульні зупинили водія Chevrolet, який не лише був "під мухою", але й примудрився "оживити" свого покійного родича.

Коктейль із порушень

Все почалося зі звичайної перевірки у Новокодацькому районі. Патрульні зупинили Chevrolet за порушення правил дорожнього руху. Але це виявилося лише верхівкою айсберга.

Від водія відчутно тхнуло алкоголем. І драгер підтвердив підозри копів: 2,41 проміле! З таким показником можна не за кермом сидіти, а в реанімації відпочивати.

Воскресіння по-українськи

Але справжній сюрприз чекав попереду. Коли прийшов час показати документи, водій витягнув посвідчення, яке, м'яко кажучи, здивувало патрульних. Згідно з базою даних МВС, власник цього документа вже давно відійшов у кращий світ. Виявилося, що "герой" вирішив продовжити водійську карʼєру свого покійного родича.

Зрештою, замість веселої поїздки, водій отримав протокол за статтею 130 КУпАП, а його автомобіль відправився на штрафмайданчик. Недійсне посвідчення поліцейські вилучили на пам'ять про цей курйозний випадок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні може з’явитись новий штраф ПДР. За це порушення каратимуть на 34 тисячі і навіть забиратимуть права.

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