"Одного поля ягоды": за что полиция массово штрафует жителей сел и городков

Штрафы за управление незарегистрированными транспортными средствами могут достигать десятков тысяч гривен

Манера управления транспортными средствами значительно отличается в мегаполисах и сельской местности. В больших городах, где присутствие полиции более ощутимо, а социальные нормы более строги, водители обычно демонстрируют более высокий уровень дисциплины на дорогах, однако не всегда.

Долгое время в селах царила негласная традиция: "Здесь все свои, полиция редко наведывается". Это привело к формированию особой культуры вождения, где правила часто игнорировались. Теперь же придется привыкать к новым реалиям.

Мопеды и скутеры: с документами или без?

Особое внимание следует обратить на популярные в селох малокубатурные транспортные средства. Многие до сих пор считают, что мопедом можно управлять без прав, а регистрация — это что-то необязательное. Однако права требуются для управления любым скутером или мопедом с двигателем внутреннего сгорания, независимо от объема двигателя. Минимальный возраст для получения прав на скутер – 14 лет, но нужно письменное согласие родителей.

Также популярно мнение, что наличие удостоверения категории "А" уже позволяет использовать мопеды без необходимости получения категории "А1". Это приводит к систематическим нарушениям ПДД, однако новые штрафы заставят пересмотреть эту позицию:

850 гривен за отсутствие регистрации (при повторном нарушении — 1700 грн)

3400 гривен за отсутствие прав (повторно — 40 800 грн)

Скорость имеет значение

Привычка "промчаться" по сельской улице теперь может стоить дорого:

Превышение на 20 км/ч — 340 грн.

Превышение более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

Для водителей мопедов и скутеров предусмотрены и другие штрафы:

3400 гривен за управление мопедом с правами, но другой категории;

за управление скутером без шлема — 510 грн;

за повторное нарушение в течение года — 850 грн и конфискация транспортного средства к уплате штрафа;

за отсутствие шлема у пассажира — 510 грн.

Здесь следует помнить, что если не оплатить штрафы за нарушение ПДД в течение 15 дней, они удваиваются. То есть даже относительно небольшой штраф может превратиться в значительную финансовую проблему.

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