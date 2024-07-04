До 850 грн штрафу або й виправні роботи: які існують найжорсткіші покарання для велосипедистів

Які основні правила повинні знати велосипедисти та які наслідки чекають на порушників

Влітку на вулицях міст з'являється все більше велосипедистів. Однак важливо пам'ятати, що велосипедисти є повноправними учасниками дорожнього руху і повинні дотримуватися правил дорожнього руху.

Нехтування цими правилами може призвести не лише до небезпечних ситуацій, але й до штрафів. А це також негативно впливає на репутацію усіх велосипедистів як учасників дорожнього руху.

Основні правила для велосипедистів

Велосипедист має рухатися по велодоріжках, а за їх відсутності — по узбіччю дороги. Перетинати проїжджу частину треба тільки на пішохідних переходах, ведучи велосипед поруч.

У темну пору доби необхідно використовувати світловідбивачі та ліхтарі. Це зробіть вас максимально помітними на дорозі.

Правило яке часто рятує життя – не користуватися мобільним телефоном під час руху. Також потрібно пам'ятати, що велосипед – це індивідуальний вид транспорту. На ньому заборонено перевозити пасажирів, крім дітей до 7 років на спеціально обладнаному сидінні.

Штрафи за порушення ПДР

За порушення правил дорожнього руху велосипедистам загрожують такі самі штрафи, як і іншим учасникам дорожнього руху. Ці суми досить істотні:

• 340 грн — загальне порушення правил велосипедистами,

• 680 грн — керування велосипедом у нетверезому стані,

• 850 грн або громадські роботи на 20-40 годин — створення аварійної ситуації,

• 850 грн — повторне порушення ПДР велосипедистом.

Дотримання цих правил сприятиме безпеці всіх учасників дорожнього руху та допоможе уникнути штрафів. Не забувайте також використовувати захисний шолом та інше захисне спорядження.

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