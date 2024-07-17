Як уникнути штрафу від ТЦК: адвокат дала шість конкретних порад

Є кілька важливих моментів

Вівторок, 16 липня, був останнім днем обов’язкового поновлення даних для військовозобов’язаних. З 17 липня в мобілізації вводиться низка змін, у тому числі великі штрафи для тих, хто цього не зробив, або проігнорував повістку.

Адвокат Дар’я Тарасенко дала практичні поради, як уникнути штрафу. За її словами, всім військовозобов’язаним варто було встигнути оновити дані у відведений термін.

"Уточнення чи неуточнення даних не вплине на ймовірність отримання повістки", — зазначила юрист.

Повістки тим, хто оновив дані, будуть надходити на ту адресу, яку вони вказали. Тим, хто цього не зробив — на адресу прописки.

Тарасенко дала кілька конкретних порад:

1. Перевіряти поштову скриньку. Річ у тім, що повістка буде вважатися врученою навіть у випадках, якщо пошта поверне листа до ТЦК з позначкою про відмову в отриманні, або про відсутність адресата. Тому в інтересах самого чоловіка не пропустити її.

2. Також необхідно завжди мати при собі військово-обліковий документ (він може бути в електронному вигляді). Також із собою завжди має бути й документ, що засвідчує особу.

3. Отримавши повістку, треба з’явитися за нею до ТЦК, інакше штраф. Причому це актуально навіть для тих, хто вже надіслав туди документи поштою, для тих, хто має відстрочку та тих, хто уточнив дані через "Резерв+" чи ЦНАП.

4. Ця порада стосується тих, хто має право на відстрочку. Оформляти її треба негайно.

5. Якщо штраф все ж таки накладено, оплачувати його треба одразу після отримання постанови про нього. Ідеться про випадки, коли людина вважає штраф законним.

6. Якщо ж ви вважаєте, що штраф накладено незаконно, сидіти склавши руки теж не варіант. У цьому випадку треба одразу звертатися до юристів.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко пояснив, що перші штрафи за неоновлення даних будуть виписані не раніше вересня. Він зазначив, що багато керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) досі не розібралися у процедурі накладення штрафу.