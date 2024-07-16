Не встиг оновити дані в ТЦК? У Міноборони пояснили, як це зробити після 16 липня

Залишиться лише два способи

У вівторок, 16 липня, спливає термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян. Проте це можна буде зробити й пізніше.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Він нагадав, що на оновлення даних було відведено 60 днів.

"Зробити це можна було у ЦНАПах, ТЦК та СП, в також у застосунку "Резерв+". Багато хто, вочевидь, відкладав це на останній момент, або розраховував на те, що ініціатива тих депутатів, які пропонували цей термін продовжити, буде підтримана. Але наразі ми маємо таку ситуацію, коли, на жаль, під час такої спеки стоять у чергах", — заявив Лазуткін.

Речник наголосив, що Міністерство оборони жодним чином не впливає на роботу ЦНАПів та їхній графік роботи. Але, за його словами, скупчення людей були.

Лазуткін нагадав, що сьогодні до 23:59 можна оновити свої дані у застосунку "Резерв+". Він зазначив, що це займає всього кілька хвилин.

Речник підкреслив, що таким чином можна уникнути адміністративної відповідальності за невиконання норм закону. Водночас він зазначив, що завтра оновити свої дані можна буде лише у "Резерві+", або в ТЦК.

Лазуткін наголосив, що це не означає, що штрафи будуть виписуватись і розсилатися автоматично. За його словами, існує певна процедура накладання штрафів.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко розповів, коли варто чекати перших штрафів за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Він зазначив, що багато керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) досі не розібрались у процедурі.