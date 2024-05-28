Кидають фури і тікають: далекобійників з України попередили, що вони не зможуть знайти роботу в ЄС

Деякі водії просто відмовляються виходити в рейси, тому їх звільняють

З 18 травня в Україні працює новий закон про мобілізацію, який передбачає нові правила перетину кордону. Зокрема, тепер на кордоні перевіряють наявність військово-облікового документа, який має лише частина водіїв-далекобійників. Щоб отримати документ, потрібно з’явитись до ТЦК та пройти ВЛК.

Чоловіки через страх бути мобілізованими цього не роблять, тому масово звільняються або йдуть на ганебний вчинок — відразу після перетину кордону кидають фури обабіч дороги і не повертаються в Україну. І це величезна проблема для перевізників, кажуть в Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП).

Для компаній, що займаються перевезеннями, це труднощі не лише через ризик втрати товару чи інших витрат. Потрібно знайти нового водія, який поверне вантажівку в Україну, а вони масово відмовляються виходити в рейс. Водіїв критично не вистачає.

Віктор Балін, віцепрезидент Асоціації, заявив, що таких водіїв хочуть прирівняти до викрадачів. Відповідно, їм загрожує покарання. Водіїв, які у надії переїхати кордон та залишитись жити в Європі, отримати там роботу тощо, залишають фури, будуть розшукувати. Ситуація розглядатиметься не просто як ухилення від мобілізації, але й через викрадення автомобіля. Далі їх подаватимуть до Інтерполу. Таким чином водій-утікач перебуватиме у розшуку і не зможе знайти легальну роботу за кордоном. Та проблеми будуть не лише у водіїв. Перевізника, водій якого не повернувся, заблокують у системі "Шлях".

Раніше "Телеграф" писав, що далекобійники заблокували трасу "Одеса-Київ". Вони протестують, щоб висловити свою незгоду.