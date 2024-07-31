Фатальне авто Віктора Цоя: на чому їздив лідер гурту "Кіно"

Віктор Цой придбав свій перший та єдиний автомобіль "Москвич-2141" на початку 1990 року

Ходять легенди, що саме з виступу в київському Будинку вчених 1985 року розпочалося загальне визнання гурту "Кіно". Незадовго після концерту Віктору Цою запропонували його першу роль у кіно — зйомки у фільмі Сергія Лисенка "Кінець канікул". Саме це і призвело музиканта до Києва ще раз.

Але легендарний лідер гурту "Кіно", всупереч поширеній думці про любов рокерів до швидкої їзди, не був відомий як затятий автомобіліст. Протягом своєї музичної кар’єри він переважно користувався службовим транспортом або автомобілями друзів для пересування під час гастролей та концертних поїздок.

Однак у січні 1990 року в житті Цоя відбулася значна подія — він придбав свій перший і, як виявилося, останній особистий автомобіль. Цим автомобілем став темно-синій "Москвич-2141".

"Москвич-2141": що це за авто

"Москвич-2141" був відносно новою моделлю на той час. Його почали випускати 1986 року. Цей автомобіль був передньопривідним п’ятидверним хетчбеком середнього класу. Порівняно з попередніми моделями "Москвича", "2141" мав більш сучасний дизайн та покращені технічні характеристики.

Основні характеристики "Москвича-2141":

тип кузова: 5-дверний хетчбек,

двигун: бензиновий, об’ємом 1,5 або 1,7 літра,

потужність: від 72 до 85 кінських сил,

максимальна швидкість: близько 150 км/год,

Витрата палива: близько 8-9 літрів на 100 км.

При розробці "Москвича-2141" радянські інженери як прототипи вибрали французький SIMCA-1308 і німецький Audi 100. Результатом став автомобіль, що поєднував у собі риси обох цих моделей: зовнішній вигляд нагадував французький стиль, а технічне виконання було ближче до німецького підходу. Але "Москвич" відрізнявся унікальним компонуванням з поздовжнім розташуванням двигуна, що було нетипово для автомобілів цього класу. Передня підвіска була виконана за схемою McPherson, що забезпечувало покращену керованість та комфорт при їзді.

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