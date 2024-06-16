Тачки Джеффа Безоса: дешева Honda, ексклюзивна Bugatti та інший транспорт власника Amazon

Від скромної Honda Accord до ексклюзивних гіперкарів – на чому їздить мільярдер

Засновник Amazon Джефф Безос, найбагатша людина світу, здивував багатьох своїм вибором першого автомобіля — скромної, але надійної Honda Accord 1997 року випуску. Навіть після того, як він став мільярдером, Безос продовжував їздити на цій машині, пояснюючи це тим, що вона "цілком добра" і що він воліє витрачати гроші на речі, які мають значення для клієнтів, а не на розкіш для себе.

Однак з часом колекція автомобілів Безоса значно розрослася і надбала найдорожчі та найпрестижніші моделі світу. Його гараж нагадує справжній автомобільний музей, де зібрані найкращі зразки інженерної майстерності та дизайнерської думки з усього світу.

Cadillac Escalade

Повнорозмірний люксовий позашляховик Cadillac Escalade з просторим салоном та потужним двигуном є невід'ємною частиною гаража Безоса. Escalade вирізняється просторим салоном, потужним двигуном та багатим оздобленням інтер'єру.

Lincoln Stretch Limousine

Для особливих випадків Безос з'являється на розкішному лімузині Lincoln Stretch. Ця подовжена версія лімузина забезпечує максимальний комфорт та простір для пасажирів, а також має численні розкішні функції, такі як бари, телевізори та розважальні системи.

Mercedes-Benz S450

Безос є власником Mercedes-Benz S450 — базової моделі престижної лінійки S-Class. Попри те, що це "найдешевший" варіант, S450 залишається надзвичайно розкішним та технологічно просунутим седаном. Він оснащений потужним двигуном, передовими системами безпеки та розкішним інтер'єром з високоякісними матеріалами.

Range Rover

У колекції Безоса також є Range Rover – позашляховик преміумкласу від Land Rover. Ця модель відома своїми неперевершеними прохідними можливостями, просторим салоном та розкішним оздобленням інтер'єру.

Bugatti Veyron Mansory

Одним з найдорожчих та ексклюзивних автомобілів у колекції Безоса є Bugatti Veyron Mansory — спеціально підлаштована версія легендарного гіперкара Veyron. Ця модель оснащена потужним 8,0-літровим двигуном з 16 циліндрами, що видає понад 1000 к.с., та може розганятися до швидкості понад 400 км/год.

Koenigsegg CCXR Trevita

Ще один гіперкар, який належить Безосу — ультрарідкісний Koenigsegg CCXR Trevita, таких було випущено лише два екземпляри. Цей автомобіль оснащений 4,8-літровим двигуном з двома турбінами потужністю 1018 к.с. та може розганятися до 100 км/год менш ніж за 2,9 секунди. Його карбонове покриття кузова містить спеціальні алмазоподібні волокна, що робить його ще більш ексклюзивним.

Кожен з цих автомобілів є поєднанням розкоші і продуктивності, а ціни варіюються від 79 490 доларів за Cadillac Escalade до 4,8 мільйона доларів за Koenigsegg CCXR Trevita. Проте, хоча колекція автомобілів Безоса демонструє його статки та любов до автомобільної досконалості, ранній вибір на користь скромної Honda Accord підкреслює прагматичний підхід до витрат. Як один з найуспішніших підприємців світу, Безос розуміє важливість пріоритетних інвестицій, які справді мають значення для клієнтів та бізнесу.

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